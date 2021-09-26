アニメ「魔法科高校の劣等生」の新作「魔法科高校の劣等生 追憶編」が、今冬放送されることが決定。第1弾CM、キービジュアル、メインスタッフ・キャストなどが解禁された。
佐島勤の小説を原作とするアニメ「魔法科高校の劣等生」は、魔法が技術として確立された近未来を舞台に、国立魔法大学付属第一高校、通称“魔法科高校”に通う兄妹の司波達也と深雪、そしてその仲間たちの活躍を描く作品。2014年にTVアニメ第1期、2017年に劇場版、2020年にTVアニメ第2期が制作されたほか、スピンオフアニメ「魔法科高校の優等生」も放送された。
「追憶編」は達也と深雪の過去が明かされるエピソード。キービジュアルには海沿いに佇む達也、深雪の姿が描かれた。
達也役は中村悠一、深雪役は早見沙織が続投。司波深夜役は井上喜久子、桜井穂波役は遠藤綾が担当する。また情報解禁に伴い、公式サイトがリニューアルされた。
「魔法科高校の劣等生 追憶編」
今冬放送予定
スタッフ
監督：吉田りさこ
助監督：ジミーストーン
原作：佐島勤（電撃文庫刊）
脚本：中本宗応（ライトワークス）
キャラクター原案・総作監：石田可奈
色彩設計：小松さくら
撮影監督：川下裕樹
撮影：MADBOX
編集：木村佳史子
音響監督：本山哲
音楽：岩崎琢
アニメーション制作：エイトビット
キャスト
司波達也：中村悠一
司波深雪：早見沙織
司波深夜：井上喜久子
桜井穂波：遠藤綾
(c)2019 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校2製作委員会