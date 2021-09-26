アニメ「魔法科高校の劣等生」の新作「魔法科高校の劣等生 追憶編」が、今冬放送されることが決定。第1弾CM、キービジュアル、メインスタッフ・キャストなどが解禁された。

佐島勤の小説を原作とするアニメ「魔法科高校の劣等生」は、魔法が技術として確立された近未来を舞台に、国立魔法大学付属第一高校、通称“魔法科高校”に通う兄妹の司波達也と深雪、そしてその仲間たちの活躍を描く作品。2014年にTVアニメ第1期、2017年に劇場版、2020年にTVアニメ第2期が制作されたほか、スピンオフアニメ「魔法科高校の優等生」も放送された。

「追憶編」は達也と深雪の過去が明かされるエピソード。キービジュアルには海沿いに佇む達也、深雪の姿が描かれた。

達也役は中村悠一、深雪役は早見沙織が続投。司波深夜役は井上喜久子、桜井穂波役は遠藤綾が担当する。また情報解禁に伴い、公式サイトがリニューアルされた。

「魔法科高校の劣等生 追憶編」

今冬放送予定

スタッフ

監督：吉田りさこ

助監督：ジミーストーン

原作：佐島勤（電撃文庫刊）

脚本：中本宗応（ライトワークス）

キャラクター原案・総作監：石田可奈

色彩設計：小松さくら

撮影監督：川下裕樹

撮影：MADBOX

編集：木村佳史子

音響監督：本山哲

音楽：岩崎琢

アニメーション制作：エイトビット

キャスト

司波達也：中村悠一

司波深雪：早見沙織

司波深夜：井上喜久子

桜井穂波：遠藤綾

(c)2019 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校2製作委員会