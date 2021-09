LiSA TikTokで注目 新曲「HADASHi NO STEP」ダンスのコツは？

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーのメッセージを紹介し、TikTokの公式アカウントでも披露している新曲「HADASHi NO STEP」のダンスについて、よりうまく踊れるコツを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月22日(水)放送分)――リスナーのメッセージを紹介【LiSA先生こんばんは! TikTok公式ページ開設でらおめでとうございます!! ずっとずっと、LiSA先生のTikTok出ないかなぁって、待ってたんです! 通知が来たときは、すっごく嬉しかったです!】(16歳女性)LiSA:そうなんです、TikTokを開設しました!(アカウントはこちら)「HADASHi NO STEP」のダンスとかをアップしているんですけど、ハダシノステップダンスチャレンジもやっています。「#ハダシノステップ」のタグで見ていくと、みんなが踊ってくれているんですよ! あんな人やこんな人も! おかげさまで私はそれを見るのが楽しくて、TikTokの楽しみ方を味わわせてもらっています!ちなみにSCHOOL OF LOCK! も公式TikTokアカウントがあるんですね〜。ちなみに(番組レギュラーの)景井ひなちゃんが部長。ひゃ〜、もうこれは景井ひなさんに聞くしかないですね。「LiSAのTikTokチャンネル、何したら楽しいですか?」っていうのを、ダッシュで聞きに行きましょう!【LiSA先生! 何回やっても「HADASHi NO STEP」が踊れません! リズム感をアップする方法教えて!】(14歳女性)LiSA:いや〜そうなんだよね〜。「HADASHi NO STEP」ちょっと難しいよね〜。なんですけど、コツとしては……「ゆ〜らゆ〜らゆ〜らゆ〜ら、おーばけ、おーばけ」って、(サビの部分を)自分で言いながら振り付けをやっていくと……1234 5678のテンポで、言葉と一緒に踊っていくとそれが体に染み付いていって、いつの間にか音に合わせて、誰かがしゃべってたって、電車が走っていたって、それに合わせて踊れるようになるんですね(笑)。だから、体の中に言葉と一緒に叩き込む、っていうことがすごく大事かもしれないですね〜。【LiSA 『HADASHi NO STEP』 -MUSiC CLiP-】次回、9月29日(水)の放送では、10月15日に配信がスタートする新曲の『往け(ユケ)』を初オンエア。LiSAは、「私ね、この曲をいま一番届けたいの! いまの気持ちもそうですし、みんな気持ちにもきっと寄り添ってくれる楽曲になると思います。ぜひ放送をお楽しみに!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/