ブラジルサッカー連盟（CBF）は24日、10月のFIFAワールドカップカタール2022南米予選に臨む同国代表のメンバーを発表した。
ブラジル代表を率いるチッチ監督は、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）、MFカゼミーロ（レアル・マドリード／スペイン）、FWネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）らを順当に招集。一方で、FWロベルト・フィルミーノ（リヴァプール／イングランド）やDFダニエウ・アウヴェスは招集されなかった。また、現段階では南米予選を終えて帰国した後に、新型コロナウイルスの感染対策により10日間の隔離が必要となるプレミアリーグのクラブからも8選手が招集を受けている。
ブラジル代表は、10月7日にベネズエラ代表、同月10日にコロンビア代表、14日にウルグアイ代表との3連戦に臨む。ここまでの南米予選は8連勝と破竹の勢いを見せており、首位を快走している。
ブラジル代表メンバー25名は以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
エデルソン（マンチェスター・C／イングランド）
ウェヴェルトン（パルメイラス）
▼DF
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
エメルソン・ロイヤル（トッテナム／イングランド）
アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）
ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
チアゴ・シウヴァ（チェルシー／イングランド）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ルーカス・ヴェリッシモ（ベンフィカ／ポルトガル）
▼MF
カゼミーロ（レアル・マドリード／スペイン）
ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）
ジェルソン（マルセイユ／フランス）
エヴェルトン・リベイロ（フラメンゴ）
フレッジ（マンチェスター・U／イングランド）
ルーカス・パケタ（リヨン／フランス）
エデニウソン（インテルナシオナウ）
▼FW
ガブリエル・ジェズス（マンチェスター・C／イングランド）
アントニー（アヤックス／オランダ）
ハフィーニャ（リーズ／イングランド）
ガブリエウ・バルボサ（フラメンゴ）
マテウス・クーニャ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ネイマール（パリ・サンジェルマン／フランス）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）