TVアニメ「月とライカと吸血姫（ノスフェラトゥ）」の新たなPVが公開された。

10月3日よりテレビ東京ほかにて順次放送される「月とライカと吸血姫」。「2分でわかる『月とライカと吸血姫』スペシャルPV」と題した今回のPVでは、赤ペン瀧川が登場し、本編で見逃さないでほしい感動のポイント、本作の魅力、見どころの3点をわかりやすく解説していく。また10月12日24時より、ABEMAおよびGYAO! での見逃し配信も決定した。

アニメ「月とライカと吸血姫（ノスフェラトゥ）」は牧野圭祐の小説「月とライカと吸血姫」が原作の作品。宇宙開発競争が繰り広げられる世界を舞台に、人々から「呪われし種族」として扱われる吸血鬼の少女・イリナと、彼女の監視役を任された宇宙飛行士候補生の青年・レフが、ともに宇宙を目指していく。キャストには林原めぐみ、内山昂輝、日野聡、小松未可子、木野日菜らが名を連ねている。

TVアニメ「月とライカと吸血姫」

放送情報

テレビ東京：2021年10月3日（日）より毎週日曜日25:35～

BS日テレ：2021年10月4日（月）より毎週月曜日23:00～

サンテレビ：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:00～

KBS京都：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:00～

AT-X：2021年10月6日（水）より毎週水曜日21:00～

配信情報

dアニメストア：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:30～特別先行配信

ABEMA、GYAO!：2021年10月12日（火）より毎週火曜日24:00～見逃し配信

Amazon Prime Video、アニメ放題、ABEMAプレミアム、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、TELASA、バンダイチャンネル、ひかりTV、Hulu、milplus、U-NEXT：2021年10月11日（月）24:30～見放題配信が順次スタート

Amazon Prime Video（レンタル・購入）、TSUTAYA TV、DMM.com 動画：2021年10月5日（火）12:00～特典音声ドラマ付きデジタルセル配信が順次スタート

スタッフ

原作：牧野圭祐「月とライカと吸血姫」（小学館ガガガ文庫刊）

監督：横山彰利

シリーズ構成：牧野圭祐

キャラクターデザイン：加藤裕美

音楽：光田康典

制作：アルボアニメーション

キャスト

イリナ・ルミネスク：林原めぐみ

レフ・レプス：内山昂輝

アーニャ・シモニャン：木野日菜

ミハイル・ヤシン：日野聡

ローザ・プレヴィツカヤ：小松未可子

スラヴァ・コローヴィン：土師孝也

ヴィクトール中将：てらそままさき

ナタリア：井上喜久子

フョードル・ゲルギエフ：緒方賢一

リュドミラ・ハルロヴァ：M・A・O

ナレーション：東地宏樹

(c)牧野圭祐・小学館/「月とライカと吸血姫」製作委員会