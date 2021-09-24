TVアニメ「月とライカと吸血姫（ノスフェラトゥ）」の新たなPVが公開された。
10月3日よりテレビ東京ほかにて順次放送される「月とライカと吸血姫」。「2分でわかる『月とライカと吸血姫』スペシャルPV」と題した今回のPVでは、赤ペン瀧川が登場し、本編で見逃さないでほしい感動のポイント、本作の魅力、見どころの3点をわかりやすく解説していく。また10月12日24時より、ABEMAおよびGYAO! での見逃し配信も決定した。
アニメ「月とライカと吸血姫（ノスフェラトゥ）」は牧野圭祐の小説「月とライカと吸血姫」が原作の作品。宇宙開発競争が繰り広げられる世界を舞台に、人々から「呪われし種族」として扱われる吸血鬼の少女・イリナと、彼女の監視役を任された宇宙飛行士候補生の青年・レフが、ともに宇宙を目指していく。キャストには林原めぐみ、内山昂輝、日野聡、小松未可子、木野日菜らが名を連ねている。
TVアニメ「月とライカと吸血姫」
放送情報
テレビ東京：2021年10月3日（日）より毎週日曜日25:35～
BS日テレ：2021年10月4日（月）より毎週月曜日23:00～
サンテレビ：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:00～
KBS京都：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:00～
AT-X：2021年10月6日（水）より毎週水曜日21:00～
配信情報
dアニメストア：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:30～特別先行配信
ABEMA、GYAO!：2021年10月12日（火）より毎週火曜日24:00～見逃し配信
Amazon Prime Video、アニメ放題、ABEMAプレミアム、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、TELASA、バンダイチャンネル、ひかりTV、Hulu、milplus、U-NEXT：2021年10月11日（月）24:30～見放題配信が順次スタート
Amazon Prime Video（レンタル・購入）、TSUTAYA TV、DMM.com 動画：2021年10月5日（火）12:00～特典音声ドラマ付きデジタルセル配信が順次スタート
スタッフ
原作：牧野圭祐「月とライカと吸血姫」（小学館ガガガ文庫刊）
監督：横山彰利
シリーズ構成：牧野圭祐
キャラクターデザイン：加藤裕美
音楽：光田康典
制作：アルボアニメーション
キャスト
イリナ・ルミネスク：林原めぐみ
レフ・レプス：内山昂輝
アーニャ・シモニャン：木野日菜
ミハイル・ヤシン：日野聡
ローザ・プレヴィツカヤ：小松未可子
スラヴァ・コローヴィン：土師孝也
ヴィクトール中将：てらそままさき
ナタリア：井上喜久子
フョードル・ゲルギエフ：緒方賢一
リュドミラ・ハルロヴァ：M・A・O
ナレーション：東地宏樹
(c)牧野圭祐・小学館/「月とライカと吸血姫」製作委員会