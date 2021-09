天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会・準々決勝の組み合わせ抽選会が24日に行われた。

連覇を目指すの川崎フロンターレは、5回の優勝を誇る鹿島アントラーズと対戦へ。7度大会を制した浦和レッズは、5度の優勝経験を持つガンバ大阪との対戦が決定した。

また、J2勢で唯一の生き残りとなっているジュビロ磐田は、初優勝を目指す大分トリニータと対戦。22シーズンぶり3度目の優勝に期待がかかる名古屋グランパスは、4シーズンぶり2度目の優勝を目指すセレッソ大阪と対戦する。

今後の日程は以下の通り。

■準々決勝

▼10月27日(水)[予備日:11月17日(水)]

【83】ガンバ大阪 vs 浦和レッズ

【84】名古屋グランパス vs セレッソ大阪

【85】川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ

【86】ジュビロ磐田 vs 大分トリニータ

■準決勝

▼2021年12月12日(日)

【83】の勝者 vs 【84】の勝者

【85】の勝者 vs 【86】の勝者

■決勝

▼2021年12月19日(日)

会場:国立競技場