秋の味覚とれたてのジャガイモ いちばんおいしい食べ方は？

虹のコンキスタドールの的場華鈴さんと大和明桜さんが、9月23日(木)のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。『SCHOOL OF LOCK!農業部 秋の大収穫祭 supported by JA全農』と題し、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、リスナーにこの秋に収穫した秋の味覚についてのエピソードを聞きました。そのなかから、中3の男性リスナーとのやり取りを紹介します。番組では毎週木曜日に、実家がセロリ農家のさかた校長が顧問をつとめるコーナー『農業部』を放送しています。週によっては虹コンのお2人も登場し、農業体験レポートを届けています。今回はさかた校長も、茨城県石岡市にある朝日里山学校で農業体験ツアーに参加したのですが、3人の稲刈りの様子なども番組内で紹介されました。(●さかた校長と虹コンのお2人の農業体験レポートはこちら)さかた校長:今夜は、君がこの秋に収穫した物を教えてもらおうと思います。もしもし! 何を収穫したか、教えてもらってもいい?リスナー:ばい! 僕はたくさんのジャガイモを収穫しました。虹コン:ジャガイモ~!さかた校長:どういった経緯で収穫することになったの?リスナー:自分の家が農家なんです。いまの時季はジャガイモを育てていて、手伝いで収穫しました。さかた校長:北海道はジャガイモの名産地だしね。広大な土地で育てているの?リスナー:東京ドーム1個以上の広さがあります。こもり教頭:えーっ!さかた校長:全部ジャガイモ畑なの?リスナー:はい。さかた校長:やばっ! ジャガイモはいろんな種類があるの?リスナー:「男爵」とか「ひかる」とか、4~5種類を育てています。こもり教頭:すごいなぁ。さかた校長:収穫は大変だったでしょ?リスナー:3週間くらいかかりました。的場:そんなにかかるんだ……!さかた校長:お手伝いはどんな感じでしたの?リスナー:基本的には休日に落ちていたジャガイモを拾ったり、一緒に車に乗って仕分けをしたりしました。さかた校長:仕分けというのは?リスナー:腐っているものや大きさを見分けたりします。さかた校長:なるほど、商品にならないものを見分けるんだね。すごいね!大和:偉い! しかも東京ドーム1個分ですからね。かなりの重労働ですよね。こもり教頭:たしかに。的場:(ジャガイモは)どんな食べ方をするんですか?リスナー:一番のおすすめはフライドポテトです。形で言うと細長いタイプじゃなくて、皮がついたまま揚げるんです。こもり教頭:絶対うまいじゃん! ほくほく系ね。リスナー:これはめっちゃうまいです。いろいろな種類のジャガイモで食べ比べて、食感の違いも楽しみました。的場:食べ比べはぜいたくだなぁ!さかた校長:何がいちばんおいしかったの?リスナー:やっぱり、男爵イモですね。さかた校長:有名なだけあるね。食べたいなー! フライドポテト以外でおいしいものってある?リスナー:肉じゃががおいしいです。的場:サイコー!リスナー:ちょうど、昨日お母さんが作ってくれました。こもり教頭:いいね~。さかた校長:お2人の好きなジャガイモ料理は何ですか?的場:ジャーマンポテト! 給食に出てきたときは最高でした。さかた校長:いいね~。明桜先輩は?大和:私はジャガイモのコロッケが……。こもり教頭:いいね! 全部食べたくなっちゃうね。さかた校長:(リスナーに)将来的にはどうなの?リスナー:畑の仕事を継ごうと思っています。虹コン:うわ~!さかた校長:素晴らしいな! 広大の土地で重労働やし、天候も関係してくるから大変やと思うけど、ちゃんと命がめぐっていろんな消費者のもとに届くからね。これは楽しみだなぁ。リスナー:(笑)。さかた校長:いつか自分が作ったジャガイモを、俺たちにも食べさせてくれよ。リスナー:頑張ります!虹コン:おー!さかた校長:ニッポンのジャガイモを、よろしく頼むぞ!リスナー:わかりました。頑張ります!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/