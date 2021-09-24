堂本光一（KinKi Kids）の主演ミュージカル「Endless SHOCK」の映像作品「Endless SHOCK 20th Anniversary」が、11月3日にBlu-rayとDVDでリリースされる。
この作品には2020年の公演中止後に無観客で撮影を行い、全国の映画館で上映された劇場版「Endless SHOCK」と、コロナ禍での公演という状況を考慮し演出を変更して上演されたスピンオフ作品「Endless SHOCK -Eternal-」を収録。「Endless SHOCK -Eternal-」は2020年10月に大阪・梅田芸術劇場から生配信された映像を中心に、今年行われた東京・帝国劇場の模様も織り交ぜられている。
本作は初回限定盤と通常盤の2仕様でリリース。初回限定盤には特典映像として劇場版「Endless SHOCK」の初日舞台挨拶の模様がノーカットで収録されるほか、64ページのブックレットも同梱される。通常盤は折りポスター付き。
「Endless SHOCK 20th Anniversary」収録内容
初回限定盤
DISC 1
・Endless SHOCK 一幕
＜SPECIAL REEL＞
・劇場版「Endless SHOCK」2021.2.1 初日舞台挨拶
DISC 2
・Endless SHOCK 二幕
DISC 3
・Endless SHOCK -Eternal-
通常盤
DISC 1
・Endless SHOCK 一幕
DISC 2
・Endless SHOCK 二幕
DISC 3
・Endless SHOCK -Eternal-