安田レイが11月3日に新作音源「It's you」をリリースする。

「It's you」は、安田にとって初となるコラボレーション作品。安田が以前からライブに足を運んでいたというNulbarichのJQ(Vo)を迎えた表題曲、彼女のライブで一度だけ演奏されたことのあるTENDREプロデュースの「blank sky」、資生堂「アネッサ」のTikTokキャンペーンを機にtofubeatsとともに制作したBONNIE PINK「A Perfect Sky」のカバー、さらにYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にてH ZETTRIOとコラボした自身の代表曲「Brand New Day」のセルフカバーの4曲が収められる。また本作の発売に先駆けて、10月18日に収録曲「It's you produced by JQ from Nulbarich」の先行配信がスタートする。

また安田は11月21日に東京・Billboard Live TOKYOでワンマンライブ「Rei Yasuda Live 2021 "It's you"」を開催する。彼女のオフィシャルサイトでは10月5日12:00から7日18:00まで、本公演のチケット先行予約を受け付ける。

安田レイ コメント

大好きな人たちと、とってもスペシャルなEPを作りました。これはわたし一人では見えなかった世界です。

引っ張ったり、離してみたり、切れた部分を何度も結び直してきた今までのたくさんの繋がりと、今回の新たな出会い。そして、このEPがあなたへどんな風に繋がって行くのか。たくさんの思い出にありがとうを言い、あたたかな未来を想いながら作りました。愛を込めて作った「It's you」是非受け取って下さい。

安田レイ「It's you」収録曲

CD

01. It's you produced by JQ from Nulbarich

02. blank sky produced by TENDRE

03. A Perfect Sky arranged by tofubeats

04. Brand New Day feat. H ZETTRIO - From THE FIRST TAKE

初回生産限定盤付属Blu-ray

・「It's you」 Music Video

・「It's you」Behind The Scenes

Rei Yasuda Live 2021 "It's you"

2021年11月21日(日)東京都 Billboard Live TOKYO

[1st Stage]OPEN 14:00 / START 15:00

[2nd Stage]OPEN 17:00 / START 18:00