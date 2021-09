ミュージカル『ヘタリア』の新作公演『ヘタリア〜The world is wonderful~』が、今年12月に東京と大阪の2都市にて上演されることを記念して、dTVが『ヘタリア~Singin’ in the World~』をはじめ、シリーズ6作品を配信スタートした。

『ヘタリア~Singin’ in the World~』

同シリーズは、『少年ジャンプ+』(集英社)連載中の日丸屋秀和氏による人気コミック『ヘタリア World☆Stars』を吉谷晃太朗氏演出、 なるせゆうせい氏脚本で舞台化したミュージカル。陽気で憎めない「イタリア」と厳格で生真面目な「ドイツ」、さらに「日本」や「アメリカ」、「イギリス」などの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる擬人化コメディである。

大航海ブームが描かれる第2弾『ヘタリア~The Great World~』では、イタリア役の長江崚行、日本役の植田圭輔、アメリカ役の磯貝龍虎、イギリス役の廣瀬大介、フランス役の寿里、ロシア役の山沖勇輝、中国役の杉江大志ら、前作に続き登場するキャストに加え、ドイツ役の上田悠介、新キャラクター・スペイン役の山田ジェームス武が参戦している。

■dTV配信中のミュージカル『ヘタリア』シリーズ