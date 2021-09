タイドラマ『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』第1話が、テレビ朝日で10月1日(27:00~※関東ローカル)に放送されることが分かった。

(C)GMMTV Company Limited

タイを代表する制作会社・GMMTV所属「四天王ペア」の「OffGun」ことOff JumpolとGun Atthaphanが、映画制作を専攻する学生たちの片思いの切なさや苦しさを描いたラブストーリーを演じる。ハリウッド映画やタイ映画をモチーフにしており、タイドラマファンだけでなく映画好きにとっても楽しめる1作だ。

7月よりタイドラマを5カ月連続で見放題最速配信しているTELASAでは、10月1日より『Theory of Love[特別編]:スタンド・バイ・ミー』を含めた同作全13話を一挙配信。また、見放題配信中のタイドラマ&バラエティ作品から厳選タイトルをリレー形式で期間限定一部無料配信する「テラサでタイドラまつり」では、きょう24日からOffとGunがホストを務めるトーク・バラエティ『OffGun Fun Night』をはじめ、『Play2gether』、『Friendship with Krist and Singto』、『TayNew Meal Date』というバラエティ4タイトルの第1・2話が無料で視聴できる。