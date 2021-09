日本テレビ系の音楽番組「バズリズム02」によるライブイベント「バズリズム LIVE 2021」が11月5~7日に神奈川・横浜アリーナで開催される。

「バズリズム LIVE」は“今絶対見ておくべきアーティスト”が参加する音楽イベントとして2015年にスタート。通算7回目となる今年は初の3DAYS開催となる。出演者第1弾として参加が決定しているのは、2日目の11月6日公演に登場するDa-iCE、ちゃんみな、超特急、NiziU、3日目の7日公演に登場するSaucy Dog、THE ORAL CIGARETTES、sumika、マカロニえんぴつ、Vaundy。このうちDa-iCE、ちゃんみな、超特急、NiziU、Saucy Dog、THE ORAL CIGARETTESは「バズリズム LIVE」初参加で、Vaundyは今年1月に放送された企画「2021年 コレがバズるぞ」で1位に選ばれている。3日間のMCは番組同様、バカリズムが担当する。

チケットの最速先行予約の受付期間は10月3日23:59まで。申し込みの詳細については「バズリズム LIVE 2021」のオフィシャルサイトにて確認を。

バズリズム LIVE 2021

2021年11月5日(金) 神奈川県 横浜アリーナ

OPEN 17:00 / START 18:00(予定)

<出演者>

MC:バカリズム



2021年11月6日(土) 神奈川県 横浜アリーナ

OPEN 15:00 / START 16:00(予定)

<出演者>

Da-iCE / ちゃんみな / 超特急 / NiziU / and more

MC:バカリズム



2021年11月7日(日) 神奈川県 横浜アリーナ

OPEN 15:00 / START 16:00(予定)

<出演者>

Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES / sumika / Vaundy / マカロニえんぴつ

MC:バカリズム