カラバオ・カップ4回戦が22日に行われた。

カラバオ杯は3回戦が21日と22日に各地で行われ、その結果4回戦に進出する16チームが確定。そして4回戦の対戦カードを決める抽選会も行われ、10月の最終週にベスト8進出をかけて戦うチームが発表された。

現在同大会を4連覇中の王者マンチェスター・Cは、3回戦でマンチェスター・Uを退けたウェストハムと敵地で対戦することに。また、DF冨安健洋の所属するアーセナルはリーズ、FW南野拓実の所属するリヴァプールは2部のプレストンと対戦することも決定した。なお、3部勢で唯一生き残りを果たしているサンダーランドは、2部のQPRと相まみえることとなった。

4回戦のすべての対戦カードは以下の通り。

■4回戦

チェルシー(1部) vs サウサンプトン(1部)

アーセナル(1部) vs リーズ(1部)

ストーク(2部) vs ブレントフォード(1部)

ウェストハム(1部) vs マンチェスター・C(1部)

レスター(1部) vs ブライトン(1部)

バーンリー(1部) vs トッテナム(1部)

QPR(2部) vs サンダーランド(3部)

プレストン・ノースエンド(2部) vs リヴァプール(1部)