ONE OK ROCKのドキュメンタリー「Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary-」が、Netflixにて10月21日(木)より全世界配信される。

「Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary-」は、世界で11万人が同時視聴したONE OK ROCK初の無観客世界同時配信ライブ「Field of Wonder」開催までの3カ月間メンバーに密着したドキュメンタリー。ライブに向けてリハーサルをする様子や家族と過ごす貴重な姿、当日の緊張した様子まで、彼らの素顔を映し出す。本ドキュメンタリーのために収録されたインタビューでは、それぞれがONE OK ROCKに出会った頃を振り返りながら音楽やバンド活動に対する考え方を明かす。Taka(Vo)は「チーム一丸となって全身全霊で作り上げたライブに込めた想い、この時代を忘れることなく強く生きていって欲しいというメッセージを込めて作ったドキュメンタリー作品を、それぞれの想いで受け取って欲しいです」と作品に込めた思いを熱く語っている。

本日9月22日、インタビューシーンを含む予告編、キーアート、場面写真が公開されたので、こちらを観て本作の配信を楽しみに待とう。

Taka(ONE OK ROCK)コメント

予期せぬ”コロナ”によって一変してしまった2020年、「ロックバンドとして何ができるのか」「希望を持って生きて欲しい」という僕らが普段から発しているメッセージをより強く抱いて挑戦した無観客オンラインライブ。チーム一丸となって全身全霊で作り上げたライブに込めた想い、この時代を忘れることなく強く生きていって欲しいというメッセージを込めて作ったドキュメンタリー作品を、それぞれの想いで受け取って欲しいです。