松田聖子が10月20日にリリースするニューアルバム「SEIKO MATSUDA 2021」の詳細およびジャケット写真が発表された。

昨年デビュー40周年を迎えた松田は、「松田聖子の“これまで(過去)”と“これから(未来)”が楽しめるアルバム」というコンセプトで、新曲と名曲のセルフカバーをレコードのA面、B面のように5曲ずつ収録したアニバーサリーアルバム「SEIKO MATSUDA 2020」をリリース。その続編にあたる「SEIKO MATSUDA 2021」のジャケットにはデビュー前のあどけない表情の写真と、デビューから40年を経た現在の松田が“聖子ちゃんカット”で笑顔を見せる写真が使用されている。またUNIVERSAL MUSIC STOREのみで販売される、「SEIKO MATSUDA 2020」「SEIKO MATSUDA 2021」のLPレコード2枚からなる“豪華・完全限定盤ボックスセット”のジャケットは、それぞれのアルバムの通常盤ジャケットを組み合わせたものになっている。

「SEIKO MATSUDA 2021」には、先行配信中の「青い珊瑚礁」「時間の国のアリス」のセルフカバーのほか、多くのファンに支持されている「瞳はダイアモンド」「チェリーブラッサム」「時間旅行」、松田による書き下ろしの新曲、財津和夫が作詞作曲を手がけた新曲「私の愛」の全10曲が収録される。さらに同時発売となる「SEIKO MATSUDA 2020」デラックスエディション盤には既発バージョンの収録曲にセルフカバー「蒼いフォトグラフ」を追加。ジャケットは松田が今作のために描いたイラストのスリーブジャケットとなる。

松田聖子「SEIKO MATSUDA 2021」収録曲

01. 青い珊瑚礁~Blue Lagoon~

02. 時間の国のアリス~Alice in the world of time~

03. 瞳はダイアモンド~Diamond Eyes~

04. チェリーブラッサム2021

05. 時間旅行~I still miss you~

06. Rendezvous

07. My shining days

08. You're the one!!

09. あの日の夜の冷たい雨

10. 私の愛

松田聖子「SEIKO MATSUDA 2020 Deluxe Edition」収録曲

01. 瑠璃色の地球 2020

02. セイシェルの夕陽~40th Anniversary~

03. 赤いスイートピー English Version

04. SWEET MEMORIES~甘い記憶~

05. いちご畑でFUN×4

06. 風に向かう一輪の花

07. La La!! 明日に向かって

08. 40th Party

09. そよ風吹いたら~I can hear the sound of the waves~

10. 赤いバラ手に抱え

11. 蒼いフォトグラフ~Photograph of yesterdays~(※デラックスエディション盤のみ収録)