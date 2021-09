『ひつじのショーン』カフェより食欲の秋にぴったりの限定メニュー♪

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』の世界観が楽しめるカフェから、新登場の秋限定メニューと、カフェがもっと楽しめる情報を紹介する。

南町田グランベリーパークの常設カフェ「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」では、秋にぴったりな熱々のグラタンや、抹茶やほうじ茶を使った和テイストなデザート等、可愛らしい見た目はもちろん、味も本格派な秋限定メニューが登場! 今しか味わえない、秋の訪れを感じるメニューを是非楽しんでほしい。

また、愛知県日進市赤池町のプライムツリー赤池にある常設カフェ「ひつじのショーン ファームカフェ」では、見た目から季節を感じられる可愛らしいプレートに、かぼちゃやさつまいもなど旬な食材をふんだんに使用したメニューが登場! 期間限定メニューは9月21日(火)~10月31日(日)販売予定となる。ハロウィンのシーズンにぴったりなメニューを楽しもう♪

加えて、毎月変わる、持ち帰り可能なランチョマットもファームカフェの見どころ! 10月はハロウィン、11月はテーマのデザインとなっている。可愛いランチョマットで、おうちでもカフェ気分を楽しんでみてはいかがだろうか?

