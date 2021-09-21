こもとも子原作によるTVドラマ「ごほうびごはん」の番宣映像が公開された。
「ごほうびごはん」は地方から上京してきたOL・池田咲子が、仕事をがんばった自分へのご褒美として美味しいものを食べる“等身大ごちそうダイアリー”。公開された番宣映像は、B.O.L.Tによるオープニング主題歌「More Fantastic」が流れる中、焼き鳥、餃子、ハンバーガーなど美味しそうな“ごほうびごはん”の映像からスタートする。桜井日奈子演じる咲子の幸せそうな食事シーンや、古川雄輝演じる磯貝誠、岡崎紗絵演じる小湊かえでらも登場する職場でのシーン、さらに桜井と古川によるダンスも収められた。
ドラマ「ごほうびごはん」は10月2日よりBSテレビ東京とテレビ大阪で放送。ひかりTVでは1週間先行して配信される。
ドラマ「ごほうびごはん」
放送情報
BSテレ東：2021年10月2日（土）より毎週土曜日24:00～
テレビ大阪：2021年10月2日（土）より毎週土曜日24:56～
配信情報
ひかりTV：1週間先行配信
ネットもテレ東 / テレビ東京公式サイト / TVer / GYAO! / ニコニコチャンネル：テレビ大阪放送終了後より配信
スタッフ
原作：「ごほうびごはん」こもとも子（芳文社 刊）
監督：金澤友也、苗代祐史、柿原利幸
脚本：鹿目けい子、ニシオカ・ト・ニール、いとう菜のは
プロデューサー：園部雄一郎（テレビ東京制作）、石井満梨奈（テレパック）
制作：BSテレ東 / テレパック
製作：「ごほうびごはん」製作委員会 2021
キャスト
池田咲子：桜井日奈子
小湊かえで：岡崎紗絵
磯貝誠：古川雄輝
(c)こもとも子／芳文社 (c)「ごほうびごはん」製作委員会2021