スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてゲーム内イベント「曇天の下」が開催中。

ゲーム内イベント「曇天の下」は、累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【雷雲】旭 那由多」、★2メンバー「【雲の切れ間】界川深幸」を仲間にすることができる。開催期間は9月27日14:59まで。

また、イベントに合わせ、「曇天の下スカウト」を開催。本スカウトでは、★4メンバー「【羽根雲】美園礼音」、「【綿雲】白石万浬」を仲間にすることができる。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.