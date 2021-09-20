Webアニメ「がんばれ同期ちゃん」のBlu-rayが12月13日に発売されることが決定。その詳細が明かされた。
本日9月20日にABEMAにて配信がスタートしたアニメ「がんばれ同期ちゃん」。Blu-rayには配信予定の12話に加え、未配信新作1話の全13話分が収録される。さらに、Blu-rayは原作者よむの描き下ろしイラストを使用した三方背ケース仕様となることも発表された。店舗別特典などの詳細はアニメの公式サイト、公式Twitterにて確認を。
さらにアニメ「がんばれ同期ちゃん」とアニメ「月曜日のたわわ2」のオリジナルグッズ販売イベントを、11月20日から23日まで東京・カラオケパセラAKIBAマルチエンターテインメント店にて開催。詳細は追って発表予定だ。
Webアニメ「がんばれ同期ちゃん」
ABEMA：2021年9月20日（月・祝）より毎週月曜日7:00～配信
スタッフ
監督：古賀一臣
シリーズ構成：中村能子
キャラクターデザイン：森川侑紀
音響監督：納谷僚介
スタジオ：AtelierPontdarc
キャスト
同期ちゃん：稗田寧々
後輩ちゃん：上坂すみれ
先輩さん：瀬戸麻沙美
同期くん：榎木淳弥
(c)よむ/同期ちゃん