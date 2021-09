プレミアリーグ第5節が17日から19日にかけて各地で行われた。

チェルシーはアウェイでトッテナムと対戦。49分にCKからチアゴ・シウヴァが先制点を決めると、その後エンゴロ・カンテとアントニオ・リュディガーが追加点を挙げ、3-0で勝利した。MF南野拓実が所属するリヴァプールはホームでクリスタル・パレスに3-0で快勝。なお、南野はベンチ入りしたものの、出場機会がなかった。

この結果、チェルシーとリヴァプールは開幕から第5節まで全く同じ成績が続いている(第1節3-0で勝利、第2節2-0で勝利、第3節1-1の引き分け、第4節3-0で勝利、第5節3-0で勝利)。なお、1-1に終わった第3節の直接対決でチェルシーがアウェイゴールを奪っているため、チェルシーが首位となっている。

マンチェスター・Uはアウェイでウェストハムと対戦。30分に先制を許したものの、35分にクリスティアーノ・ロナウドのゴールで追いつくと、89分にジェシー・リンガードが勝ち越しゴールを奪い、逆転に成功した。終了間際にPKを与えるピンチがあったものの、GKダビド・デ・ヘアがセーブし、2-1で逆転勝利を収め、リーグ戦3連勝を飾った。

DF冨安健洋が所属するアーセナルは、マルティン・ウーデゴーアの直接FK弾でバーンリーを1-0で下した。なお、冨安はフル出場を果たしている。そのほか、マンチェスター・Cはホームでサウサンプトンとドロー。また、ブライトンはレスターに2-1で勝利し、4位に浮上している。

プレミアリーグ第5節の結果は以下の通り。第6節は25日から27日にかけて行われる。

■第5節結果

▼17日

ニューカッスル 1-1 リーズ

▼18日

ウルヴァーハンプトン 0-2 ブレントフォード

バーンリー 0-1 アーセナル

リヴァプール 3-0 クリスタル・パレス

マンチェスター・C 0-0 サウサンプトン

ノリッジ 1-3 ワトフォード

アストン・ヴィラ 3-0 エヴァートン

▼19日

ブライトン 2-1 レスター

ウェストハム 1-2 マンチェスター・U

トッテナム 0-3 チェルシー

■順位表

1位 チェルシー(勝ち点13)

2位 リヴァプール(勝ち点13)

3位 マンチェスター・U(勝ち点13)

4位 ブライトン(勝ち点12)

5位 マンチェスター・C(勝ち点10)

6位 エヴァートン(勝ち点10)

7位 トッテナム(勝ち点9)

8位 ウェストハム(勝ち点8)

9位 ブレントフォード(勝ち点8)

10位 アストン・ヴィラ(勝ち点7)

11位 ワトフォード(勝ち点6)

12位 レスター(勝ち点6)

13位 アーセナル(勝ち点6)

14位 クリスタル・パレス(勝ち点5)

15位 サウサンプトン(勝ち点4)

16位 ウルヴァーハンプトン(勝ち点3)

17位 リーズ(勝ち点3)

18位 ニューカッスル(勝ち点2)

19位 バーンリー(勝ち点1)

20位 ノリッジ(勝ち点0)

■第6節の対戦カード

▼25日

チェルシー vs マンチェスター・C

マンチェスター・U vs アストン・ヴィラ

エヴァートン vs ノリッジ

リーズ vs ウェストハム

レスター vs バーンリー

ワトフォード vs ニューカッスル

ブレントフォード vs リヴァプール

▼26日

サウサンプトン vs ウルヴァーハンプトン

アーセナル vs トッテナム

▼27日

クリスタル・パレス vs ブライトン