明治安田生命J2リーグ第30節が18日と19日に行われた。

ファジアーノ岡山と対戦したジュビロ磐田は、35分にルキアンのゴールで先制したものの、61分にオウンゴールで追いつかれる。1-1で引き分け、磐田は3連勝を逃した。

モンテディオ山形と対戦した京都サンガF.C.は44分にカウンターの流れから宮吉拓実が仕留めて先制。60分にはパスワークで崩したところから三沢直人がミドルシュートを沈めてリードを広げる。2-0で勝利した京都は2連勝で首位を奪還した。敗れた山形は2連敗となった。

FC町田ゼルビアとV・ファーレン長崎の上位対決は、3-3のドロー決着。長崎はエジガル・ジュニオがハットトリックを達成したものの、町田は太田修介の2ゴールで一時2点差のビハインドから追いついた。

松本山雅FC対戦したツエーゲン金沢は66分に先制したものの、終了間際にフリーキックの流れから追いつかれる。1-1のドローに終わり、金沢は12戦未勝利、松本は6戦未勝利となった。 SC相模原は平松宗と藤本淳吾の得点でレノファ山口FCを2-0で下し、2試合ぶりの白星で4戦無敗。降格圏を脱出した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼9月18日(土)

栃木SC 0-0 水戸ホーリーホック

ジェフユナイテッド千葉 1-0 愛媛FC

ヴァンフォーレ甲府 1-0 大宮アルディージャ

モンテディオ山形 0-2 京都サンガF.C.

FC町田ゼルビア 3-3 V・ファーレン長崎

ジュビロ磐田 1-1 ファジアーノ岡山

FC琉球 0-1 ザスパクサツ群馬

▼9月19日(日)

ブラウブリッツ秋田 1-1 ギラヴァンツ北九州

SC相模原 2-0 レノファ山口FC

東京ヴェルディ 1-3 アルビレックス新潟

ツエーゲン金沢 1-1 松本山雅FC

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 京都(64/+24)

2位 磐田(63/+21)

3位 新潟(54/+22)

4位 甲府(54/+19)

5位 町田(52/+20)

6位 長崎(52/+10)

7位 琉球(51/+13)

8位 山形(49/+7)

9位 水戸(41/+7)

10位 千葉(40/0)

11位 東京V(40/-7)

12位 秋田(38/-1)

13位 岡山(36/-2)

14位 栃木(33/-7)

15位 山口(32/-11)

16位 群馬(32/-14)

17位 北九州(29/-17)

18位 相模原(28/-15)

19位 金沢(28/-16)

20位 大宮(27/-6)

21位 松本(27/-27)

22位 愛媛(26/-20)

■今後の対戦カード

▼9月25日(土)

14:00 群馬 vs 千葉

14:00 大宮 vs 相模原

14:00 新潟 vs 甲府

18:30 京都 vs 栃木

19:00 磐田 vs 琉球

19:00 山口 vs 長崎

19:00 愛媛 vs 山形

▼9月26日(日)

13:00 岡山 vs 秋田

13:00 松本 vs 北九州

14:00 水戸 vs 金沢

15:00 東京V vs 町田