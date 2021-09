明治安田生命J3リーグ第19節の6試合が18日と19日に行われた。

ヴァンラーレ八戸は新型コロナウイルスの影響でトップチームが活動停止となり、エントリー要件を満たせずにカターレ富山戦が中止となった。

富山の試合延期により、勝てば暫定で首位に浮上できる可能性があった福島ユナイテッドFCだが、藤枝MYFCに敗れて5試合ぶり黒星。JFA・Jリーグ特別指定選手の久保藤次郎のプロ初ゴールを許して0-1の完封負けを喫した。

同じく首位に浮上するチャンスがあったいわてグルージャ盛岡は接戦の末、テゲバジャーロ宮崎に0-1で敗戦。5試合ぶりの黒星となった。

AC長野パルセイロと対戦したロアッソ熊本は、53分に黒木晃平が鮮やかなミドルシュートを沈めて先制。64分にターレスがリードを広げて2-0で勝利した熊本は、3連勝で勝ち点を「33」に伸ばして単独首位に浮上した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼9月18日(土)

Y.S.C.C.横浜 0-0 FC今治

ヴァンラーレ八戸 (中止) カターレ富山

ガイナーレ鳥取 0-2 鹿児島ユナイテッドFC

▼9月19日(日)

藤枝MYFC 1-0 福島ユナイテッドFC

アスルクラロ沼津 0-2 カマタマーレ讃岐

いわてグルージャ盛岡 0-1 テゲバジャーロ宮崎

AC長野パルセイロ 0-2 ロアッソ熊本

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 熊本(33/+9)

2位 富山(32/+9)

3位 福島(32/+6)

4位 岩手(31/+7)

5位 宮崎(31/+4)

6位 岐阜(28/+4)

7位 八戸(26/+4)

8位 鹿児島(25/+2)

9位 長野(24/+7)

10位 藤枝(20/-2)

11位 YS横浜(18/-7)

12位 沼津(18/-8)

13位 今治(16/-4)

14位 讃岐(16/-13)

15位 鳥取(14/-18)

■次節の対戦カード

▼9月25日(土)

18:00 鹿児島 vs 岐阜

19:00 八戸 vs 長野

▼9月26日(日)

13:00 富山 vs 鳥取

13:00 宮崎 vs 沼津

14:00 讃岐 vs YS横浜

14:00 熊本 vs 福島

15:00 今治 vs 岩手