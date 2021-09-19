ヤクルト － 広島

＜18回戦 神宮＞

ヤクルトの村上宗隆選手（21）は19日、本拠地での広島戦で35号ホームランを放ち通算100本塁打に到達。21歳7カ月での到達は、1989年に清原和博氏（当時西武）が達成した21歳9カ月を更新するプロ野球史上最年少記録となった。

2番・青木宣親の2ランで先制した直後だった。一死無走者で迎えた初回の第1打席、カウント2ボールから相手先発の左腕・高橋昂也が投じた3球目のカットボールを強振。打った瞬間に確信した一発は、ヤクルトファンが待つ右翼席に飛び込む35号ソロホームランとなった。

プロ1号はルーキーイヤーの2018年9月16日・広島戦。2年目で新人王、3年目でベストナインとスターダムをのし上がってきたツバメの大砲が、衝撃のデビュー打席本塁打からわずか4年で大台に到達した。

【動画】打った瞬間の会心100号！村上が史上最年少で大台到達

／#村上宗隆 史上最年少

神宮のファンの前で決めてみせた🙌☔🙌

⚾#プロ野球(2021/9/19)

🆚ヤクルト×広島

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