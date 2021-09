サカナクション山口一郎「SOL!」さかた校長＆こもり教頭につっこんだ質問

サカナクションの山口一郎が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の“サカナクション愛”を確かめました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! サカナLOCKS!」9月17日(金)放送分)この日の放送で山口は、サカナLOCKS! が始まるよりも前の番組開始時から登場。通常ならさかた校長とこもり教頭がお届けしている時間帯に、持ち込み企画の「サカナクション イントロクイズ」を行い、2人の“サカナクション愛”を確かめました。ですが4問中それぞれが1問ずつ正解するという微妙な結果となり、そこまでの愛を感じられないままサカナLOCKS! の時間になりました。校長と教頭の“サカナクション愛”は、まだ試されています。山口:じゃあ、リアルで聞きますよ? リアルに、サカナクションは何位? 自分の中で。こもり教頭:何位……?山口:別に、上位が誰とか言わなくていい。誰が好きだとか言わなくていい。いろいろ自分のプレイリストがあるじゃないですか。その中で、サカナクションをランクづけすると何位くらいかな? 校長は峯田(和伸)さんが好きって聞いております。教頭はLDHに所属して、自分の人生を決める先輩の曲もあったわけじゃないですか。その中でサカナクションっていうのは、お二人の中で何位なのかっていうのをせーので言っていただきたいと思う。せーの!全員:(笑)。さかた校長:お前本当か? 4位、本当か!?こもり教頭:4位、4位!山口:4位と8位、校長、8位ってことは……。さかた校長:本当に好きなんですよ。その……。山口:ちなみに、峯田さんは? 銀杏BOYZは?さかた校長:影響を受けたという……1位ではあるんですけども……。山口:サカナクションは、その下の下の下の下の……。さかた校長:いやいやいや、違うんです。正直あの……6〜10位には絶対入ってるんですよね。山口:ぎゃはははは!!(笑)。いや、ここではっきりさせておこう。僕、初めてSCHOOL OF LOCK! でお話ししたときに、さかた校長はすんごい僕に「めっちゃ好きなんですよ!」って言ってたわけ……騙されちゃったかな?さかた校長:違うんですよ……一郎先生! 好きなのはめちゃめちゃ好きだから……。山口:世の中に何十万っていう数のミュージシャンがいるなかで、サカナクションはさかた校長の中で8位に入ってるんですよね。さかた校長:……6位だったかな?全員:(笑)。山口:イントロクイズをやった上で8位は納得。でも、こもり教頭の4位っていうのは……ちょっとピンときてない。こもり教頭:いや、これは本当に、いっぱいいろんな言い訳はできたんですけど……ド直球に、自分のSpotifyのお気に入りの楽曲の中に入っている曲の多さを挙げていくと、4位とかに入ってくるっていう単純な理由です。山口:論理的! 感情論じゃないもんね。こもり教頭:はい。もうこれは……「好きだから何位です」は、僕は言えないので……(笑)。山口:わははははは!!(笑)。今回の放送では、9月末日をもって番組を卒業するさかた校長と10月からも教頭を続けるこもり教頭に、現在の心境やこれからのことを聞く時間もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「サカナLOCKS!」は毎週金曜 22:30~22:55)番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/