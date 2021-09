錦織一清のニューシングル「Cafe Uncle Cinnamon」と7inchアナログ「Song for you」が10月29日に同時リリースされる。

昨年12月31日をもって、植草克秀とともにジャニーズ事務所を退所した錦織。彼がソロ作品をリリースするのは約27年ぶりで、退所後はこれが初となる。シングルのプロデュースは西寺郷太(NONA REEVES)、ギターは奥田健介(NONA REEVES)と古市コータロー(THE COLLECTORS)、ベースは村田シゲ(□□□)、キーボードは大樋祐大(SANABAGUN.)、クラリネットとサックスは辻本美博(Calmera、POLYPLUS)、ドラムは山下賢(MOP of HEAD、Alaska Jam)、コーラスは真城めぐみ(ヒックスヴィル)が担当している。本作には作曲を西寺、作詞を西寺と錦織が手がけた「Song for You」、錦織が愛するThe Style Councilの「My Ever Changing Moods」のアコースティックカバーなど計4曲を収録。アートワークは庄司信也が手がけている。シングルは通常盤とボックス仕様のファンクラブおよびUncle Cinnamon / Gotown Records限定盤が用意される。同時リリースのアナログ盤にはシングルより、「Song for you」と「My Ever Changing Moods」の2曲が収録される。

また錦織と植草のYouTubeチャンネル「ニッキとかっちゃんねる」が開設された。

錦織一清「Cafe Uncle Cinnamon」収録曲

・Song for You

・Dance with me

・星の糸

・My Ever Changing Moods(オリジナル:My Ever Changing Moods)

錦織一清「Song for you」収録曲

・Song for You

・My Ever Changing Moods(オリジナル:My Ever Changing Moods)