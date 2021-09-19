錦織一清のニューシングル「Cafe Uncle Cinnamon」と7inchアナログ「Song for you」が10月29日に同時リリースされる。

昨年12月31日をもって、植草克秀とともにジャニーズ事務所を退所した錦織。彼がソロ作品をリリースするのは約27年ぶりで、退所後はこれが初となる。シングルのプロデュースは西寺郷太（NONA REEVES）、ギターは奥田健介（NONA REEVES）と古市コータロー（THE COLLECTORS）、ベースは村田シゲ（□□□）、キーボードは大樋祐大（SANABAGUN.）、クラリネットとサックスは辻本美博（Calmera、POLYPLUS）、ドラムは山下賢（MOP of HEAD、Alaska Jam）、コーラスは真城めぐみ（ヒックスヴィル）が担当している。本作には作曲を西寺、作詞を西寺と錦織が手がけた「Song for You」、錦織が愛するThe Style Councilの「My Ever Changing Moods」のアコースティックカバーなど計4曲を収録。アートワークは庄司信也が手がけている。シングルは通常盤とボックス仕様のファンクラブおよびUncle Cinnamon / Gotown Records限定盤が用意される。同時リリースのアナログ盤にはシングルより、「Song for you」と「My Ever Changing Moods」の2曲が収録される。

また錦織と植草のYouTubeチャンネル「ニッキとかっちゃんねる」が開設された。

錦織一清「Cafe Uncle Cinnamon」収録曲

・Song for You

・Dance with me

・星の糸

・My Ever Changing Moods（オリジナル：My Ever Changing Moods）

錦織一清「Song for you」収録曲

・Song for You

・My Ever Changing Moods（オリジナル：My Ever Changing Moods）