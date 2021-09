花江夏樹・早見沙織がディズニーを読み聞かせ『ドリームスイッチ2』

セガトイズより、睡眠導入に最適な環境下で絵本の読み聞かせができる、動く絵本プロジェクターの最新作『ディズニー&ピクサーキャラクターズ ドリームスイッチ2』を10月14日(木)に発売することが決定した。

本商品は花江夏樹をはじめ、早見沙織、竹内恵美子、神尾晋一郎ら豪華声優陣による「ディズニー マジカルえほんワールド」の絵本32作品を収録し、寝室を暗くして、親子でおやすみ前のひと時を楽しむことができるアイテム。

『ドリームスイッチ2』は、明かりを暗くしたお部屋の天井に動く絵本を投影し、睡眠に適した環境でおやすみ前のひと時を楽しむことができる商品で、今作では、さらなる親子の上質な時間を創出するため、花江夏樹と早見沙織を新たに起用することが決定。

日本語の作品32作品のうち、花江夏樹には、『ピーターパン』『トイ・ストーリー2』など3作品を、早見沙織は『アナと雪の女王』『美女と野獣』など5作品、竹内恵美子は、『とぶんだ、ダンボ!』『眠れる森の美女』など12作品、神尾晋一郎は、『カーズ』『レミーのおいしいレストラン』など12作品を新規に収録している。

さらに、暗闇でも快適な操作がしやすい蓄光ボタンなど、新機能を搭載。

本体には、やさしく光るルームライトモードを搭載。暗い部屋でも恐怖心を持たずにお話の世界に誘ってくれる。

また、同商品はシリーズ史上最大130コンテンツを搭載しているのも注目ポイント。

その他には、就学時までには習得しておきたい時計の読み方、あいうえおなど勉強のコンテンツを搭載。

「ドリームスイッチ」シリーズ史上最大の豊富なコンテンツによって、おやすみ前の読み聞かせに毎日使用しても飽きること無くご使用いただけることは勿論のこと、おやすみ前の生活リズム作りのサポート、さらには勉強までを1台で3役をこなす逸品。

