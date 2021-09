LiSA 『「あーこの性格どうにかしたーい」なんてもう思ってないし』と思うこと

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。ニューシングル『HADASHi NO STEP』の収録曲「た、い、せ、つ Pile up」の歌詞にある『「あーこの性格どうにかしたーい」 なんてもう思ってないし』のような思いやエピソードを事前に募集。届いた投稿を紹介し、感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月15日(水)放送分)LiSA:生徒(リスナー)のみんな、『「あーこの性格どうにかしたーい」 なんてもう思ってないし』ってことを教えて! みんなの変えたいんだけど変えたくない愛すべき部分が一体どこなのか、早速書き込みを紹介していきましょう!――リスナーの書き込み【『「あーこの性格どうにかしたーい」 なんてもう思ってないし』と思うところは、お人好しなところです。人に頼まれたらうまく断ることができず、なんでもOKしてしまいます。たまにめんどくさいことや、あのとき断れば良かったと後悔することもありますが、友達とトラブルになったりすることがないので、まあいいかな、って思ってます!(笑)】(16歳女性)LiSA:なんていい子なの! とても偉いわ……!!でも人にいいことをするとか、困ったときに助けてあげると、そのあと全部自分に返ってくるから。それをすることで悪いことは1個もないと思いますね。ただ大変な思いをしてると思います、お察しします……でもよく頑張りました!【LiSA先生こんばんは! 私が「この性格どうにかしたーい!」と思ってることは、「学校で写真撮影をするときに背伸びをすること」です! 私は背が低いので、隣の子との身長差を隠すために背伸びをよくしますが、みんなにバレたくないので、はいちーずの「ず」を言った0.1秒後ぐらいにサッと背伸びをしています! いつもバレないので、勝手に勝った感を感じてニヤついてしまいます(笑)】(16歳女性)LiSA:かわいい! なるほどね! 私はどっちかって言うと身長が高かったタイプなので、逆に「はいちーず」のときにちょっとしゃがむんだよね(笑)。だから私みたいな子が隣にいた場合、身長が逆になっているかもしれないよね! いやー、隣で写真撮りたーい(笑)。ありがとうございます!【私が『「あーこの性格どうにかしたーい」 なんてもう思ってないし』って思うところは、すぐ嫉妬しちゃうことです。LiSA先生の歌を歌ってる人を見ると「なんで歌ってるの? 私のLiSA先生なのに!」って嫉妬しちゃうことがあります(笑)。私のじゃないんですけど……(笑)。でも、LiSA先生はやっぱり人気なんだなあって思います】(12歳女性)LiSA:わかるよ〜! LiSA先生も心のどこかでは、「あー『@LiSAっ子』じゃないんだな、今日は」って思う。ラジオネームとかを見て、「LiSAっ子」って書いてあるとすごい嬉しいから、「あ、この子この間は『LiSAっ子』って書いてあったけど、今日は“違う子”になってるわ」って、LiSA先生も心の中でそっと思う(笑)。大人なのでそれは閉じ込めますけど、「なんて思ってないし!」って思いたいね〜。でもね、嫉妬する気持ちわかります。悪いことじゃないよ!【私は言い間違いが多いという性格をどうにかしたいです。「暑い夏」を「なついあつ」と言ってしまったり、「とうもろこし」と言いたかったのに「とうもころし」と言ってしまったりします。もうこんな間違いを散々やってきているのでどうしかした~い! と思いつつも、その言い間違いを聞いた相手が笑ってくれて、そこからの話のネタにもなっているので、意外とどうにかしたいなんて思ってないかもです】(15歳女性)LiSA:わかります〜(笑)。「夏い暑だったよね〜」とか言ってたら、めちゃくちゃかわいいですよね!LiSA先生もどうにかしたいって思ってるところがあって……しゃべるほうじゃなくて打つほう。タイプミスをめちゃめちゃするんですね。漢字を間違えていたり平仮名を打ち間違えてたりすると、後からみんなが突っ込んでくれるんですけど。LiSA先生も、「みんなが突っ込んでくれるから、まーいいか」って許しています。一緒に頑張ろうね!みなさん、たくさん書き込みありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/