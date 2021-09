TVアニメ『呪術廻戦』とサンリオキャラクターズとの初コラボが決定! そのビジュアルと関連アイテムが発表された。

「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)にて連載中の大人気コミック『呪術廻戦』。2020年10月~2021年春まで放送されたTVアニメも好評を博し、その前日譚となる『呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校』を映画化した『劇場版 呪術廻戦 0』は12月24日に劇場公開が決定している。

劇場版への期待も高まる中、この度TVアニメ『呪術廻戦』とサンリオキャラクターズとの初コラボが発表された。

こちらのイラストを使用したコラボグッズは、全国の映画館で発売予定(10月下旬~11月初旬予定)。『劇場版 呪術廻戦 0』の公開を大いに盛り上げる、最注目のアイテムとなりそうだ。

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S620940