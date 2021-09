芥見下々原作によるTVアニメ「呪術廻戦」とサンリオキャラクターズのコラボが発表された。

第1弾では虎杖悠仁とポチャッコ、伏黒恵とバッドばつ丸、釘崎野薔薇とマイメロディ、七海建人とポムポムプリン、五条悟とシナモロール、宿儺とハローキティがペアになったビジュアルを公開。このビジュアルを用いた缶バッジセットやクリアファイルセットが、10月下旬から11月初旬にかけて全国の映画館で販売される予定だ。そのほかのコラボグッズについては「呪術廻戦」の公式サイトで確認を。

2020年10月から2021年3月にかけて放送されたTVアニメ「呪術廻戦」。12月24日公開の「劇場版 呪術廻戦 0」では、「呪術廻戦」の前日譚で、本編の連載前に芥見が短期集中連載した「東京都立呪術高等専門学校」を原作とした物語が展開される。

