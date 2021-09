TVアニメ「Deep Insanity THE LOST CHILD」の放送開始日が10月12日に決定。第2弾PVや、追加キャストも解禁された。

物語の舞台は突然昏睡状態に陥ってしまう原因不明の病“ランドルフ症候群”が蔓延した世界。「Deep Insanity THE LOST CHILD」では、病魔の原因とされる巨大地下世界・アサイラムの前線に、下野紘演じる主人公の時雨・ダニエル・魁が挑む姿を描いていく。追加キャストとして、ヴェーラ・ルスタモワを小清水亜美、レスリー・ブランを鳥海浩輔、ローレンス・ラリー・ジャクソンを広瀬裕也が演じ、小鳩玲香役で野口瑠璃子、餅木スミレ役で本渡楓、エルシー役で田中貴子が出演する。

またオープニングテーマとして鈴木このみによる「命の灯火」が、エンディングテーマとして伊東歌詞太郎の「真珠色の革命」が使用されることも決定。新たなスタッフ情報も公開された。

スクウェア・エニックスによるメディアミックスプロジェクト「Deep Insanity」では、アニメ「Deep Insanity THE LOST CHILD」のほか、ゲームとマンガを発表していく。ゲーム「Deep Insanity ASYLUM」は10月14日に配信開始を予定しており、塩野干支郎次が作画を担当し月刊ビッグガンガン(スクウェア・エニックス)で連載中の「Deep Insanity NIRVANA」は、9月25日に1巻と2巻が同時発売される。

Deep Insanity THE LOST CHILD

放送情報

TOKYO MX:2021年10月12日(火)より毎週火曜日24:30~

MBS:2021年10月12日(火)より毎週火曜日26:30~

BS11:2021年10月12日(火)より毎週火曜日25:00~

テレビ愛知:2021年10月15日(金)より毎週金曜日26:05~

AT-X:2021年10月13日(水)より毎週水曜日21:30~※リピート放送あり

配信情報

ABEMA:2021年10月12日(火)より毎週火曜日24:30~

その他サービス:順次配信開始

スタッフ

世界観原案:深見真、海法紀光、塩野干支郎次

監督:大沼心

シリーズ構成・脚本:下山健人

キャラクターデザイン:山吉一幸

色彩設計:水本志保

美術監督:新城湧基

3D監督:北村浩久

撮影監督:山本聖(チップチューン)

編集:木村勝宏

音楽:未来古代楽団

音響監督:郷文裕貴

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作:SILVER LINK.

制作協力:KADOKAWA

原作・製作:SQUARE ENIX

キャスト

時雨・ダニエル・魁:下野紘

ヴェーラ・ルスタモワ :小清水亜美

レスリー・ブラン:鳥海浩輔

ローレンス・ラリー・ジャクソン:広瀬裕也

小鳩玲香:野口瑠璃子

餅木スミレ:本渡楓

エルシー:田中貴子

(c)2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.