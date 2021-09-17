ビーズが展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」は、2021年9月25日にオンラインで配信されるeスポーツイベント「RAGE PARTY 2021 Autumn Apex Legends アリーナチャレンジカップ」（RAGE PARTY）に協賛。大会のプレイヤーシートとして、「ゲーミングソファチェア G-350」を提供する。
協賛を記念して、複数のキャンペーンを実施。コラボキャンペーンとして、同じくRAGE PARTYの協賛社である、ストリーミング機器ブランドの「AverMedia」と共同で、9月17日よりTwitterキャンペーンを実施する。
コラボキャンペーンでは、Bauhutte公式Twitterアカウント（@bauhutte）とAverMedia公式Twitterアカウント（@AVerMediaJapan）をフォローし、キャンペーンツイートをリツイートした人から抽選で2名に、大会使用チェア「G-350」と、キャプチャーボード「Live Gamer MINI」をプレゼント。期間は9月27日23時59分まで。
＼RAGE協賛コラボ #プレゼントキャンペーン🔥✨／— バウヒュッテは大阪の会社だよ！💪 (@bauhutte) September 17, 2021
抽選で2名様に、ゲーミングチェアとゲームキャプチャーボックスがセットで当たる💥🎁
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開催期間は本日から9/27の23：59まで！
詳細はコチラ⬇️https://t.co/V1xjyDvlGH pic.twitter.com/D2K84sbP7D
さらに、2021年9月17日から10月3日23時59分までの期間限定で、協賛社の商品を集めた「RAGE PARTY Amazon特設ストア」がオープン。そこでは、対象商品を20％OFFの特別価格で購入可能なクーポンコードを発行する。