TVアニメ「月とライカと吸血姫（ノスフェラトゥ）」の第1話「ノスフェラトゥ計画」より、場面カットが到着した。

10月3日よりテレビ東京ほかにて順次放送される「月とライカと吸血姫」は、牧野圭祐の同名小説が原作。アニメの第1話では宇宙飛行士候補生の青年・レフが有人飛行実験を吸血鬼で行う計画のため、イリナという少女の飛行士訓練をする極秘任務を命じられる。不安を抱きつつ、レフは彼女のいる監房に向かい……。それぞれの場面カットにはレフとイリナ、そしてイリナの医学的データのチェックを担当する研究員の少女・アーニャが描かれている。

また「月とライカと吸血姫」特典音声ドラマ付きのデジタルセル配信が、Amazon Prime Video、TSUTAYA TV、DMM.com 動画、ひかりTV、ビデオマーケット、Rakuten TVで実施決定。音声ドラマのシナリオは牧野が書き下ろしており、再生中の画面には原作イラストを手がけるかれいによる描き下ろしイラストが表示される。

TVアニメ「月とライカと吸血姫」

放送情報

テレビ東京：2021年10月3日（日）より毎週日曜日25:35～

BS日テレ：2021年10月4日（月）より毎週月曜日23:00～

サンテレビ：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:00～

KBS京都：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:00～

AT-X：2021年10月6日（水）より毎週水曜日21:00～

配信情報

dアニメストア：2021年10月4日（月）より毎週月曜日24:30～特別先行配信

Amazon Prime Video、アニメ放題、ABEMAプレミアム、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、TELASA、バンダイチャンネル、ひかりTV、Hulu、milplus、U-NEXT：2021年10月11日（月）24:30～見放題配信が順次スタート

Amazon Prime Video（レンタル・購入）、TSUTAYA TV、DMM.com 動画：2021年10月5日（火）12:00～特典音声ドラマ付きデジタルセル配信が順次スタート

スタッフ

原作：牧野圭祐「月とライカと吸血姫」（小学館ガガガ文庫刊）

監督：横山彰利

シリーズ構成：牧野圭祐

キャラクターデザイン：加藤裕美

音楽：光田康典

制作：アルボアニメーション

キャスト

イリナ・ルミネスク：林原めぐみ

レフ・レプス：内山昂輝

アーニャ・シモニャン：木野日菜

ミハイル・ヤシン：日野聡

ローザ・プレヴィツカヤ：小松未可子

スラヴァ・コローヴィン：土師孝也

ヴィクトール中将：てらそままさき

ナタリア：井上喜久子

フョードル・ゲルギエフ：緒方賢一

リュドミラ・ハルロヴァ：M・A・O

ナレーション：東地宏樹

(c)牧野圭祐・小学館/「月とライカと吸血姫」製作委員会