LiSA ダンサーに「ごめんなさい！」『HADASHi NO STEP』MV撮影裏話

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月8日リリースのニューシングル『HADASHi NO STEP』のMUSiC CLiPについて、リスナーの質問に回答しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月15日(水)放送分)◆リスナーの質問【HADASHi NO STEPのMV見ました! もうめちゃくちゃかわいいです!! 土管(?)的なところから「ばぁ!」って出るところも、自転車で爆走するところも、全部がでらかわいかったです! 個人的にはイントロのときにグルっとカメラが回ってたり、2番のときの上下逆さまに見える部分は「一体どうやって撮っているんだろう?」と、とても気になりました! あと、オレンジハンドくんをぶつけられたダンサーさんたちのリアクションも最高で笑っちゃいました! ぜひ、「HADASHi NO STEP」MV撮影の裏話を教えて欲しいです!】LiSA:いい質問ですね、ありがとうございます! このミュージックビデオなんですけど……土管から出てくるところとか、上下逆さまになってるところとか、最初のカメラがぐるっとするところは、時空が歪んでいるんです……。ね? よく見て? 時空が歪んでいるんですよ(笑)。Dメロで下に私がいてダンサーさんたちが上にいて、ハイタッチしたり、バーンって私が叩いて飛ばしたりするところがあるんですけど、あそこの撮影はすごく細かいところまで綿密に合わせて時空を歪ませたんですよ! あれね、すごいよね? ちゃんと上にいるときには、ダンサーさんたちの髪も毛も逆立ってるわけ。そういうふうにちゃんと上にいるように……あ、上にいるように、って言っちゃったけど(笑)。ちゃんと上から吊るされてるように、髪も逆立っているんですよ! すごいですね〜、時空を歪ませるのってできるんですね〜。そして、ダンサーさんたちに手をバンって投げてるんだけど、4人のダンサーさんが並んでくれていて、当たるのが手前の2人だけなんだよね(笑)。後ろの2人は「え? 何が起きたんですか!?」みたいな吹き出しが出てそうなぐらい、めちゃめちゃびっくりしてくれてるんだけど。あれね、実際めちゃ痛いんだよ。なぜって、あの手がめっちゃデカいんだよ。デカくて重たいの! あれねー痛かったと思うよ、GANMIさんごめんなさい!!【LiSA 『HADASHi NO STEP』 -MUSiC CLiP-】LiSA:新曲がリリースされたばかりですが、なんと次の楽曲の情報が本日解禁となりました! 10月30日から公開となる『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』の主題歌を、わたくしLiSAが担当することが決定しました!主題歌のタイトルは「往け(ユケ)」です。作詞はLiSA、作曲はYOASOBIのコンボーザーとしても活動する、Ayaseさんです! こちらは配信シングルとして、10月15日金曜日から配信スタートとなります! 早速ですからね、すぐにゲットしてほしいなと思います。みなさんお楽しみに!