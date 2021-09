ニガミ17才 新曲『HEELS』リリース 楽曲の世界観を解説

ニガミ17才の岩下優介さんと平沢あくびさんが、9月16日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。9月15日(水)に配信リリースされた新曲「HEELS」について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:ニガミ17才先生は、9月14日に新曲「HEELS」を配信リリースされました。おめでとうございます。ニガミ17才:ありがとうございます!さかた校長:(2020年11月にリリースされた)サードミニアルバム『ニガミ17才 o』以来の新曲ということで……「HEELS」は直訳すると“かかとたち”という意味ですがとういうふうに生まれた楽曲なのですか?岩下:どう思います?こもり教頭:うわー! まれにいらっしゃるそのスタイル!全員:(笑)。岩下:えっとですね(笑)、仕事を頑張っていらっしゃる女性のハイヒールってあるじゃないですか。あのハイヒールのいわゆる持つところ……。こもり教頭:ヒールのあそこは持たないですけど(笑)。岩下:持ちやすいところ……。さかた校長:細い支える部分ですね(笑)。岩下:あそこに、毎日毒というかストレスやらが溜まっていく、というファンタジーな物語を1個作っていまして。その人の架空のドキュメンタリー作品を……俺がそのVTRを見て一言二言言っているみたいな。ちょっと入り組んでいるんですけど。さかた校長:はー! なるほどね。平沢:それを見てコメンテンターみたいな……テーター?岩下:テーター?平沢:コメンテーター的な感じ……(笑)。岩下:だから、ニガミ17才に住む住人のドキュメンタリー作品を、僕が見てちょっと言っている、みたいな感じですかね。こもり教頭:世界観がもう……!さかた校長:やっぱり作り方がおもしれー! その世界観込みで1曲にしたということですけど……ヒールということでちょっと大人の女性をイメージしますが、SCHOOL OF LOCK! を聴いている10代に向けるとしたら、どういう生徒(リスナー)に聴いてもらいたいですか?岩下:そうですね、1日1日を重くとらえている人たちに、“こっちから未来を連れ回してやる”みたいな思想を持ってほしいな、という思いもちょっと入れたりしています。「まあいいや」とか「もういっか」みたいなところも……コメンテーターの僕が言う『まあいっか もういいや 君にとっては「あり得ん言われ様」だし』みたいな歌詞があるんですけど、“重く考えなくていいよ”みたいな含みもありますかね。茶化しているというかね。平沢:うんうんうん!さかた校長:好きな部分が多すぎるんやけど、最後の余韻もいいね~。こもり教頭:校長ずっと言っているもんね、「脳汁が……!」って。さかた校長:そう、脳汁なんだよなぁ。平沢:“なんだよなぁ”……(笑)。【ニガミ17才先生! 「HEELS」聴きました!「& Billboard」の歌詞が入っていたり、不思議な歌詞やかっこいいサウンドでめちゃめちゃ良きでした!!!】(18歳男性)平沢:うわぁ! 気づいてくれてる~! うれしい!さかた校長:聴き込んでいますよね。「& Billboard」は、前作の『ニガミ17才 o』の最後の曲ですよね。その部分を引き継いでいるから、つながっている感じもしますよね。岩下:現在、過去、未来の話、みたいなところも、つながっていたりするんですよね。さかた校長:なるほど~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/