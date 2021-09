世界の人々で繋ぐ『ポケモン GO』5周年記念映像公開！

ポケモンは、スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『Pokemon GO』が5周年を迎えたことを記念して、『Pokemon GO』5周年記念映像「Adventures Go on!」を、9月17日(金)に公開した。

『Pokemon GO』は、2016年7月にローンチされてから5周年。今日に至るまで150以上の国と地域で展開され、ダウンロード数は10億を超えている。

そんな5年のあいだに、YouTubeの動画投稿から、Twitterのつぶやき、Instagramの写真投稿、ニュース映像まで、言語を超えてさまざまな形で語られてきた『Pokemon GO』を集約し、2分間のノンストップ映像に。

映像では、「日本一高い山のミュウを捕まえた」「ポケGOの仲間が僕の人生を変えてくれた」「GOは僕を冒険に連れ出してくれた」など、たくさんのトレーナーが、冒険の思い出や仲間とのストーリー、人生の変化を語っている。映像を見て、あなたにとっての『Pokémon GO』を振り返り、ぜひ #ポケモンGO5周年 をつけてソーシャルメディアでシェアしてほしい。

>>>動画のカットを全て見る(写真17点)

(C)2021 Niantic, Inc. (C)2021 Pokémon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。