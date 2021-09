ワクチンの副反応で「睾丸が腫れた」　米博士がニッキー・ミナージュの主張を一蹴

米感染症対策トップのアンソニー・ファウチ博士は、新型コロナワクチンが原因で睾丸が「腫れる」など生殖機能に問題が生じた、とTwitterに投稿したラッパーのニッキー・ミナージュの主張をCNNの番組で一蹴した。

現地時間13日に開催されたファッションの祭典「メットガラ」を欠席したミナージュ。ワクチン接種が参加条件だったため出席をしなかったこと、トリニダードに住んでいるミナージュのいとこの友人の話として、ワクチンを接種した結果、勃起不全と睾丸の腫れがあったということを自身のTwitterに投稿した。

My cousin in Trinidad wont get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure youre comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

CNNのジェイク・タッパー氏の番組に出演したファウチ博士は、ミナージュの主張を裏付ける科学的証拠は一切ないとし、ワクチンの副反応について不確かな情報を流す前に「よく考えるよう」彼女に釘を刺した。

タッパー氏はファウチ博士にこう尋ねた。「信頼のおける発信者といえば、ポップスターのニッキー・ミナージュは昨日ワクチンを受けていないとツイートしています。本人も自分でちゃんと調べているそうですが、正直私も疑わしいと思われる逸話を投稿しています。彼女のいとこの友人がトリニダードで経験したという副反応の話です。普段なら博士にこんなことはお尋ねしないのですが、なにしろニッキー・ミナージュはTwitterとInstagram合わせて1億8000万人近いのフォロワーを抱えていますから……ワクチン反対者はこれこそが証拠だと言って彼女のツイートに飛びついています。彼女の発言についてご意見を伺いたいのですが……ファイザー、モデルナ、J&Jのワクチンが、男女問わず生殖機能に問題を引き起こすという証拠はありますか?」

ファウチ博士は迷わずこう答えた。「ジェイク、答えははっきりノーです」と博士。「このようなことが起きるという証拠は一切ありませんし、身体のメカニズムを考えても、このようなことが起こりうると考える理由はありません。ですから、質問に対する答えはノーです」

"The answer to that, Jake, is a resounding no" -- asked about Nicki Minajs tweet regarding her cousins friends balls, Dr. Fauci says theres no evidence the Covid vaccines cause reproductive issues pic.twitter.com/2wuqy14fDi — Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2021

これを受けてタッパー氏は、誤情報の発信源がミナージュのようなトップクラスのスターの場合、衛生当局はいかに誤解を解いて対抗するのかと質問した。

「非常に困難です」とファウチ博士。「誤情報がたくさんあります。その大半はソーシャルメディアですが、我々にできる誤情報や偽情報の唯一の対抗策は、正しい情報をたくさん提供してこの手の主張を事実上打ち消すことだけです。彼女のほうでは悪気はなかったのかもしれませんがね。私は彼女を非難しているわけではありません。ですが、1度きりの出来事以外に何の根拠もない情報を発信する前に、よく考えるべきだと思います。それは科学的とは言えません」

ワクチンが原因でミナージュが言及した問題が起きるという科学的証拠はないものの、ランジス・ラマサミー博士によれば、COVID-19が生殖機能に問題を引き起こす可能性についてはいくつか証拠がある。マイアミ大学泌尿器科で准教授をつとめる博士は、コロナウイルスが男性の生殖機能に及ぼす影響についての研究を進めている。

「ソーシャルメディアで出回っているデマとは裏腹に、COVID-19ワクチンが原因で勃起不全や生殖不能が起こることはありません」。学術情報サイトThe Conversationの寄稿記事でラマサミー博士はこう書いている。「正しくは、こうした機能不全をもたらす危険があるのはCOVID-19の原因となるウイルス、SARS-CoV-2です」

from Rolling Stone US