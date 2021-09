バンダイ アパレル事業部は、バンダイ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内ショップ、「バンコレ!」にて、『スパイダーマン』東映TVシリーズより「アクリルロゴディスプレイEX Marvel スパイダーマン 東映TVシリーズ」と「アクリルロゴディスプレイEX Marvel ヒーローマーク スパイダーマン 東映TVシリーズ」の受注を開始した。

『スパイダーマン』東映TVシリーズは、日本の東映が米国マーベルの正式許諾を受けて制作した1978年の特撮作品。設定に大幅なアレンジが加えられており、日本人の山城拓也がスパイダーマンに変身、悪のインベーダー鉄十字団と戦う。

「アクリルロゴディスプレイEX」は、バンダイ アパレル事業部が展開するシリーズ。

(C) 2021 MARVEL Based on 1978 Spider-Man show by TOEI.