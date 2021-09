「言いたいのに言えない」Hakubiと考える“心の声”の出し方

京都発スリーピースバンドのHakubiが、9月15日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。『誰にも言えない心の声』をテーマに、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、これまでの経験を聞きました。さかた校長:去年(2020年12月2日)の初来校の際は、めちゃくちゃ緊張されていましたよね?片桐(Vo./Gt.):緊張していましたね。緊張しすぎて手が冷たくなっちゃって、メンバーに手を握ってもらっていたのをすごく覚えています(笑)。マツイユウキ(Dr.):机の下で手を握ってきたんですよ(笑)。さかた校長:今回は両手が上がっています!(笑)。さかた校長:前回(出演時に)ヤスカワ先生は、ドロップアウトされたとおっしゃっていましたが、当時親だったり友達だったりにも言えないような葛藤や悩んでいることはありましたか?ヤスカワアル(Ba.):僕は高2でドロップアウトしたんですけど、悩んでいるというよりかは親がいちばん心配していました。自分としては誰にも言えない心の葛藤というか悩んだことを……考えたんですけど、もう忘れているんですよね。マツイ:なるほど。ヤスカワ:学生時代とかのつらい思い出は、大人になると薄れてくることがあると思うので、僕の場合ですけど。いまとなっては、学生時代の嫌な感情は忘れちゃって無いんですよね。さかた校長:それは、“そのときのことが糧に”というよりは、いまがベストというか……?ヤスカワ:そうですね、いまがベストですね。僕はドロップアウトしたことによってバンドを今もやっていますし、結果論で言うと何も後悔がないというか。むしろ今は、忘れているくらい感情としてすっきりしています。さかた校長:片桐先生の学生時代はいかがでしたか?片桐:私は周りに全然相談できないタイプでした。すごく近くにいた親だったり仲が良かった友達とかにも、自分の悩んでいることやつらいことを……心配されたくなかったし、自分の弱いところをさらすのがすごく怖くて。本当に言えなかったですね。さかた校長:SCHOOL OF LOCK! には優しい生徒がたくさんいて、自分よりも周りや相手のことを考えて「言ったら(相手は)どう思うんだろう?」と気にかけて誰にも話せない子がいるんです。片桐:うん……ここでお話を聞けたらうれしいなと思います。【友達に本心が言えないときがある。本当は「相談乗ってほしい」とか、「助けて」とか言いたい。でも、友達は忙しそうでなかなかラインを送る勇気もない。軽いことならいいんだけど、家族関係とかになると言える子は限られて、でも言える子に言ったとしてもその子からしたら迷惑かなとか考えて、言いたいのに言えない】(16歳女性)さかた校長:自分のことよりも、周りの子たちのことを考えてしまうんだね。自分がつらかったり苦しいときに、マツイ先生は周りに助けを求められますか?マツイ:「この人なら絶対に許せる」みたいな人になら相談しますね。でも僕自身が、「相談に乗ってよ」って言われがちなんです。言われたほうも人から頼られたら嬉しいので、勇気を出して言ってみたら「自分やからこういう話をしてくれたんだ」と、親身になってちゃんと相談に乗ってくれると思いますね。ヤスカワ:思い切って相談したら、友情が深まるきっかけになるかもしれないですよね。さかた校長:片桐先生は“周りに相談できないタイプ”とおっしゃっていましたけど、そういうときはどう乗り越えてきたのですか?片桐:私の場合は……学生時代は最悪だったんですけど、悩みとか人に言えないつらさというものを抱え込んで、いっぱいいっぱいになったときに爆発してしまったことがありました。親にも迷惑をかけたので、爆発してしまう前に(誰かに)言うことはとても大切だなと思います。親や友達なら、近くにいると「あれ、大丈夫かな」と感じていると思うんです。そういうときは、なんでもない話から少しずつでもしていけばいいと思います。さかた校長:難しいけれど、100溜まるよりは“そんな程度”と言われるくらいで吐き出したほうがいいですよね。ヘルプサインじゃないけど、「きついんだよね」というなんとなくのところから話せるといいかなと思います。Hakubi:そうですね。Hakubiは9月8日にメジャーデビューアルバム『era』をリリース。9月30日からは、全国26都市を回るライブハウスツアー『傾かぶき・粉塵爆発ツアー』を開催します。詳細はオフィシャルサイト(https://hakubikyoto.com/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/