ゲーム「ポケットモンスター」の25周年を記念したアルバム「Pokémon 25:ザ・アルバム」が10月15日に配信リリースされる。

本作は今年2月27日の“Pokémon Day”に開催されたポスト・マローンのバーチャルライブ「P25 Music Presents: Post Malone Virtual Concert Experience」を皮切りにローンチされたミュージックプログラム・P25 Musicの総括とも言えるアルバム。ポスト・マローン、ケイティ・ペリー、メイベル、ヴィンス・ステイプルズ、リル・ヨッティ、J・バルヴィンらの楽曲に加えて、日本からはYaffleが制作し、ゲストアーティストにDaichi YamamotoとAAAMYYYを迎えたコラボ楽曲「Reconnect」が収録される。

また11月17日には初回限定でステッカーシートが封入された日本盤CDが発売されることが決定しており、内容について後日追加発表も予定されている。

V.A.「Pokémon 25:ザ・アルバム」収録曲 / アーティスト

01. Electric(Pokemon 25 Version)/ ケイティ・ペリー

02. Phases / ジャックス・ジョーンズ & シニード・ハーネット

03. Take It Home / メイベル

04. Believing / リル・ヨッティ

05. Ten Cuidado / J. バルヴィン

06. Wonderful / Cyn

07. Got 'Em / ヴィンス・ステイプルズ

08. Game Girl / ルアンヌ

09. Art Show / ティエラ・ワック

10. Only Wanna Be With You(Pokémon 25 Version)/ ポスト・マローン

11. Reconnect[feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY]/ Yaffle

12. Take It Home(ZHU Remix)/ メイベル & ZHU

13. Wonderful(ZHU Remix)/ Cyn & ZHU

14. Got 'Em(ZHU Remix)[feat. Trombone Shorty]/ ヴィンス・ステイプルズ & ZHU