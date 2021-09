高校軽音楽部の日本一を決める全国高校軽音楽部大会「第1回 We are Sneaker Ages」の大会テーマソングを、GReeeeNが担当することが決定した。

「We are Sneaker Ages」は各地域の教育委員会などの後援とともに参加校の学校長による承認を得た2000校の頂点を決める軽音楽部の全国大会。前身は1979年に関西でスタートした「高校・中学校軽音楽系クラブコンテスト We are Sneaker Ages」で、42回目となる今回から全国大会化した。動画選考から地方大会を経て、全国から代表校15校が全国大会に進出し、12月26日にグランプリ校が決定する。

GReeeeNは「全国大会に向けて練習を続ける軽音楽部員に、活動の支えとなるような”エール”を届けたい」という思いを込めて、大会テーマソングを書き下ろし。全国の軽音楽部の高校生に向けて、「僕たちも学生時代に仲間たちと音楽で繋がり、音を重ねながら楽しい時間を過ごしていました」「音楽を愛する皆様の熱い想いをひしひしと感じ、全国各地から色とりどりの音楽で彩られること期待しております!! 仲間とのかけがえのない時間、その一瞬一瞬を大事に駆け抜けていきましょう!!」とコメントしている。

GReeeeN コメント

全国の軽音楽部の高校生の皆様

こんにちは、GReeeeNです。

僕たちも学生時代に仲間たちと音楽で繋がり、音を重ねながら楽しい時間を過ごしていました。

これから皆様と一緒に「スニーカーエイジ」を盛り上げていこうと僕たちGReeeeNも今からワクワクしています!

音楽を愛する皆様の熱い想いをひしひしと感じ、全国各地から色とりどりの音楽で彩られること期待しております!!

仲間とのかけがえのない時間、その一瞬一瞬を大事に駆け抜けていきましょう!!