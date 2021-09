オールスターカードゲーム『Reバース for you』よりトライアルデッキ『ゴジラ S.P<シンギュラポイント>』が登場する。

今回、アニメ『ゴジラ S.P<シンギュラポイント>』が『Reバース for you』に登場。また、10月8日発売のブースターパック『ゴジラ S.P<シンギュラポイント>』と組み合わせてデッキを構築することも可能となっている。

さらに、極稀に封入されている箔押しシリアルナンバー入りカードは全4種類収録。神野 銘、有川 ユン、ジェットジャガー、ゴジラウルティマが収録されており、1から99の番号が記載されている世界で1枚だけのカードとなっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)Bushiroad