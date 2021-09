士郎正宗原作によるアニメ映画「『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』IMAX」の公開を記念したトリビュートビジュアルが披露された。

明日9月17日に日米同時公開される「『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』IMAX」。今回公開されたトリビュートビジュアルは「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」のメインビジュアルをモチーフに、AC部、omao、つくみず、Bustaskillがそれぞれのアプローチで表現したもの。また4つの作品を配したトリビュートビジュアルB2ポスターなどが当たるプレゼントキャンペーンも開催される。応募の詳細は公式サイトにて確認を。

(c)1995 士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT (c)AC部 (c)omao (c)つくみず (c)Bustaskill