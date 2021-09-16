＜健康づくりに役立つ情報＞全５テーマ「健活おおさかセミナー2021」を開催！大阪府

大阪府は、昨年度開催時も好評の「健活おおさかセミナー」を9月から12月にかけての5回シリーズで開催。健康づくりに役立つ情報をオンラインセミナーとして配信する（各回のテーマ等は下表の通り）。

セミナー参加費は無料。ライブ配信（各回定員300名）と、録画配信（定員制限なし）の参加にはそれぞれ事前申込必要。

参加、申込方法その他詳細は以下の大阪府ホームページを確認の上、申込を。

令和３年度健活おおさかセミナー：https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/kenkokeiei/kenkatsuosaka2021.html

■令和３年度「健活おおさかセミナー」

＜スケジュール＞

＜申込期限＞

＜事業主体＞

主催：大阪府

後援：独立行政法人労働者健康安全機構大阪産業保健総合支援センター、一般社団法人大阪府医師会、一般社団法人大阪府歯科医師会、全国健康保険協会大阪支部、健康保険組合連合会大阪連合会、健活おおさか推進府民会議

各種リンク

・令和３年度健活おおさかセミナー（大阪府ホームページ）

・おおさか健活マイレージ「アスマイル」

問合わせ先

一般財団法人 日本予防医学協会 西日本事業部

電話：06-6362-9041

電子メール：osaka_kenko_keiei@jpm1960.org