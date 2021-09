SCANDAL・HARUNA 15周年記念ライブのMC「バンドの辞め方がわからない」その真意とは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。9月13日(月)の配信では、先週に引き続き、8月21日(土)に実施された「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』 at 大阪城ホール」をリスナーとともに振り返ります。「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:9月半ばになっても、まだまだやります。RINA:引っ張るなあ。HARUNA:8月21日(土)におこなわれた「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』at 大阪城ホール」。皆さんからいただいた、たくさんの感想メールを引き続き読んでいきたいと思います。題して、「MY INVITATION 〜2021年8月21日のこと」。それではさっそく!<リスナーからのメール・RN.底無しブルーメガネさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。いつも楽しく聴かせていただいております。15周年記念ライブ最高でした! 当日は配信での参加となりましたが、感動して涙が止まらず、特に新曲の「蒼の鳴る夜の隙間」から「Tonight」までの流れがやばかったです!「ベイビー」が3曲目で早くも披露され、「eternal」も1曲目ということで、ラストの曲がなんなのか想像していましたが、「マスターピース」で締め括り。SCANDALの新たなスタートだということを感じました。MCでも「(バンドの)辞め方がわからない」との話もあり、今後もSCANDALを応援できること、そしてSCANDALにパワーをもらえることに安心と歓喜です。一生ついていきます! ところでイリュージョンはいつやったんですか?RINA:ん? 気づかなかったんですか?HARUNA:やってたのにね。RINA:あのMCのときの間でな。MAMI:「テイクミーアウト」のときに、ひたすら玉を増やしていたんだけどな……気づいてなかったの?HARUNA:それ、やばいな(笑)。RINA:みんなが気づかずにイリュージョンができたってことやね、本当のマジックやからさ。TOMOM:DVDではカットするらしいね、イリュージョンをやってるところは。HARUNA:そうだね。RINA:さすがにね。HARUNA:生ライブ、生配信だけのお楽しみだったっていうことで。MAMI:みんな気づいていなかったなんて、あ〜残念だ。* * *HARUNA:あと「(バンドの)辞め方がわからない」って話もしたな。RINA: HARUNAから「一生バンドをやるから」的な言葉が出たやんか。この数年って「her」という私たちのレーベルを立ち上げて、永遠っていうものはないけど、とにかく今が大事で、今の4人を見てほしいと。そしてSCANDALの音楽をやり続けるっていうことをずっと言ってきたやん。それって本当のことやし、今も当然その気持ちはあるんやけど、「やれるところまで一生やるから」という言葉が出ちゃった気持ちもよくわかってね。私は(言ってくれて)良かったって思ったな。HARUNA:言った瞬間に「あ、言っちゃったなあ……」って思ったんだよね。RINA:わかるわかる。思ってるやろうなあって。HARUNA:もちろん、これからもバンドは続けるけど、約束のようなことはできるだけ言わないようにしてきたんだよね。でもあのときばかりは、つい出てしまったと。でもそれは、今の4人が好きだからってことだと思うよ。RINA:あのときの(HARUNAの)想いは嘘じゃないって分かった。すごい素敵やった。HARUNA:現実はどうなっていくかはさて置き、今はそういう気持ちっていうこと。TOMOMI・MAMI:うん。* * *お客さんと一体となり、この先に向かって力強く進んでいく。そんな気持ちがつい言葉として出てしまったHARUNA。これこそまさに「イリュージョン」、ここにありましたよ!この続きはぜひ、音声サービス「AuDee(オーディー)」でお楽しみください!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056