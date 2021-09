声優・花澤香菜が「七変化」！ バーのママ、女子中学生、多肉植物…!?「安部礼司」で、さまざまなキャラクターに挑戦

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。9月12 日(日)放送は、“声優界の女王”花澤香菜さんが登場! 華麗なる“七変化”でラジオドラマを盛り上げてくれました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。主人公・安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。この日の「安部礼司」は、“妄想”をテーマにストーリーを展開していきました。<9月12 日(日)放送のあらすじ>朝晩に肌寒さを感じるようになり、秋の匂いを感じさせる今日この頃。夏の疲れがどっと出る気候に、安部礼司もぐったり。重い体を引きずりながら路地裏をふらふら歩いていると、見慣れぬ小さな看板が。「『ノンアルコール・バー 虹香』か……。喉が乾いたから、ちょっと入ってみるか」カランとドアを開けると、そこはカウンターだけの小さなお店だった。カウンターの向こうには、着物を着た大きなつぶらな瞳の女性がいて……。この日のゲストの花澤さんは、「ノンアルコール・バー 虹香」の虹香役をはじめ、女子中学生やキャリアウーマン、白猫、多肉植物……など、安部礼司ファミリーの“妄想の世界”に登場する、さまざまなキャラクターに挑戦しました。ラジオドラマの出演を終えた花澤さんは、「めちゃくちゃ楽しかったです。こんなにじっくりとラジオドラマを録ることがなかなかないので、みなさんとの掛け合いがすごく楽しかったです」とコメントしました。番組の最後には、本日のテーマ「妄想」にかけて、「花澤さんがなりたい“3つのモノ”」について答える場面も。詳しくはradikoタイムフリーでチェックしてください。さらに、放送後には新企画「そのとき、安部礼司」が、オーディオストリーミング・ プラットフォーム「Spotify」と音声プラットフォーム「AuDee(オーディー)」にて配信されます。現在、番組では毎週の放送後に「Spotify」にてオンエア楽曲のプレイリストを配信していますが、今回の企画は音楽とトークを織り交ぜたコンテンツ「Music+Talk」として、オリジナルドラマコンテンツ「そのとき、安部礼司」初回を配信。花澤さんがゲスト声優として全4本のドラマに出演します。放送と併せて、ぜひお楽しみください!<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/