宮本浩次が10月13日にリリースする2ndソロアルバム「縦横無尽」の詳細が発表された。

アルバムにはHuluオリジナルドラマ「死神さん」の主題歌「浮世小路のblues」、WOWOWの欧州サッカーテーマソング「この道の先で」、本日YouTubeでミュージックビデオが公開された“宮本浩次×櫻井和寿 organized by ap bank”名義でのコラボ曲「東京協奏曲」など全13曲が収められる。

また初回限定宮本浩次縦横無尽盤付属DVD / Blu-rayには、宮本が自身の誕生日である6月12日に開催したバースデーライブ「宮本浩次縦横無尽」の模様を丹修一が再編集したライブ映像、ドキュメンタリー映像「宮本浩次縦横無尽ドキュメント」、撮り下ろしインタビュー映像「宮本浩次縦横無尽後日談」の3本を収録。初回限定2021ライブベスト盤付属DVDには今年行われた「JAPAN JAM 2021」「宮本浩次縦横無尽」「音楽と髭達2021 - 夏の約束」の3本のライブからセレクトされた8曲分の映像と、「P.S. I love you」「sha・la・la・la」のミュージックビデオ、「sha・la・la・la」MVのメイキング映像が収められる。

宮本浩次「縦横無尽」収録曲

CD

01. 光の世界

02. stranger

03. この道の先で

04. 浮世小路のblues

05. 十六夜(いざよい)の月

06. 春なのに(cover)

07. 東京協奏曲 / 宮本浩次 × 櫻井和寿 organized by ap bank

08. passion

09. sha・la・la・la

10. just do it

11. shining

12. rain -愛だけを信じて-

13. P.S. I love you

初回限定宮本浩次縦横無尽盤付属DVD / Blu-ray

宮本浩次縦横無尽 20210612 on Birthday 完全版

・夜明けのうた

・異邦人 解き放て、我らが新時代

・going my way

・きみに会いたい -Dance with you-

・二人でお酒を

・化粧

・ジョニィへの伝言

・あなた

・shining

・獣ゆく細道

・ロマンス

・Do you remember?

・冬の花

・悲しみの果て

・P.S. I love you

・passion

・明日以外すべて燃やせ

・ガストロンジャー

・今宵の月のように

・あなたのやさしさをオレは何に例えよう

・昇る太陽

・ハレルヤ

・sha・la・la・la

・光の世界



・宮本浩次縦横無尽ドキュメント

・宮本浩次縦横無尽後日談

初回限定2021ライブベスト盤付属DVD

・夜明けのうた(Live from JAPAN JAM 2021)

・異邦人(Live from JAPAN JAM 2021)

・Do you remember?(Live from JAPAN JAM 2021)

・化粧(Live from 宮本浩次縦横無尽)

・冬の花(Live from 宮本浩次縦横無尽)

・ハレルヤ(Live from 宮本浩次縦横無尽)

・sha・la・la・la(Live from 音楽と髭達2021 - 夏の約束.)

・昇る太陽(Live from 音楽と髭達2021 - 夏の約束.)

・P.S. I love you Music Video

・sha・la・la・la Music Video

・sha・la・la・la Music Video Making