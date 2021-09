9月29日にリリースされるBank Bandの2枚組ベストアルバム「沿志奏逢 4」の収録曲が発表された。

小林武史と櫻井和寿(Mr.Children)を中心に2004年に結成されたBank Bandの活動の集大成となる「沿志奏逢 4」。DISC 1には宮本浩次 × 櫻井和寿 organized by ap bankによる新曲「東京協奏曲」、MISIAをゲストボーカルに迎えた3月配信の「forgive」といったオリジナル曲やフジファブリック「若者のすべて」、岡村靖幸「カルアミルク」などのカバーを加えた13曲が、DISC 2にはこれまでに行われたライブイベント「ap bank fes」より厳選されたライブ音源12曲がそれぞれ収められる。ライブ音源のマスタリングは内田孝弘(FLAIR MASTERING WORKS)が担当した。なおベストアルバムの初回仕様には特別映像を視聴できるシリアルナンバーが封入され、小林と櫻井が対談する映像やセッションシーンの収録が予定されている。

櫻井和寿 コメント

もっと伝わる、歌うための技術を身に付けたいと、今も強く思っている。

でも、

足を運んでくれた人達の笑顔、会場の空気、バンドの息遣い、

その時でしかありえない心の動きと、だからこその歌が、声があるのだと、かつてのap fesの歌を聴いて思う。

きっと一生越えることは出来ない。

あの時の声に感動し、

同時に打ちひしがれるような気持ちになるけれど、

改めてありがとうap fes。とっても恋しいです。

小林武史 コメント

Bank Bandは成り立ちが不思議なバンドで、いままで楽曲なども制作してきましたが、僕と櫻井くんに関してはap bankを通してのボランティア活動としてやっているわけで、そもそもが自分たちの営利目的ではない、利他的な行動として存在しているバンドなのです。

だけど音楽的には、作品の産みの苦しみも経験するし、あーだこうだと悩んだりもしてきましたが、出来上がったときや、何よりap bank fesのライブにおいて、他のアーティストやお客さんと共にとんでもない豊かな音楽の至福体験を何度も何度も体験してきました。幸せなことです。

自分たちの手から離れ、いろんなことが巡り巡ってまた自分が豊かになると言うのは、1つの真理だと思います。ap bankを通じて経験したことは、それを表してるように個人的に思います。さらにそこに時間の体積がいろんな思いをミルフィーユのように重ねていて、なかなか得難い1つの作品となっていると思っています。

まだCDに収録されてない新曲たちやスタッフの温かい思いが反映された過去楽曲からのセレクションと、ライブ音源からのセレクションで構成されています。

森本千絵さんによる新しい素敵なアルバムジャケットを含め、いろんな特典も用意されてるようです(笑)。

よろしければぜひ、お手に取っていただいて。

Bank Band「沿志奏逢 4」収録曲

DISC 1

01. forgive / Bank Band feat. MISIA

02. 若者のすべて[オリジナル:フジファブリック]

03. 東京協奏曲 / 宮本浩次 × 櫻井和寿 organized by ap bank

04. カルアミルク[オリジナル:岡村靖幸]

05. What is Art? / Reborn-Art Session

06. 奏逢 ~Bank Bandのテーマ~

07. 何の変哲もないLove Song[オリジナル:KAN]

08. トーキョーシティーヒエラルキー[オリジナル:HEATWAVE]

09. 糸[オリジナル:中島みゆき]

10. MESSAGE -メッセージ- / Bank Band with Salyu

11. はるまついぶき

12. こだま、ことだま。

13. to U / Bank Band with Salyu

DISC 2

01. よく来たね(ap bank fes '12 Fund for Japan)

02. 歌うたいのバラッド(ap bank fes '11 Fund for Japan)[オリジナル:斉藤和義]

03. はじまりはいつも雨(ap bank fes '11 Fund for Japan)[オリジナル:ASKA]

04. 言葉にできない(ap bank fes '06)[オリジナル:小田和正]

05. 慕情(ap bank fes '09)[オリジナル:サザンオールスターズ]

06. 緑の街(ap bank fes '08)[オリジナル:小田和正]

07. 休みの日(ap bank fes '06)[オリジナル:JUN SKY WALKER(S)]

08. Drifter(Reborn-Art Festival 2017 × ap bank fes)[オリジナル:キリンジ]

09. Reborn(Reborn-Art Festival 2017 × ap bank fes)[オリジナル:syrup16g]

10. HERO(ap bank fes '05)[オリジナル:Mr.Children]

11. 終わりのない歌(ap bank fes '12 Fund for Japan)[オリジナル:ROGUE]

12. ぼくらが旅に出る理由(ap bank fes '12 Fund for Japan)[オリジナル:小沢健二]