大谷翔平に迫るペレスが43号3ラン！　本塁打王争いは大混戦に。米記者も驚…

本塁打ランキング3位につけるカンザスシティ・ロイヤルズのサルバドール・ペレス捕手は14日(日本時間15日)、オークランド・アスレチックス戦に「3番・捕手」でスタメン出場し、43号3ランを放った。この一発を受けて、米公式サイト『MLB.com』のロイヤルズ番のアン・ロジャース記者は驚愕している。







本塁打王に向けて猛追するペレスは、6回の第3打席で、右腕ユスメイロ・ペティット投手から左翼スタンドへ飛び込む豪快な43号3ランを放った。本塁打ランキングでは首位ブラディミール・ゲレーロJr.(ブルージェイズ)と2本差、大谷翔平(エンゼルス)と1本差に迫っている。



一方で、直近9戦6発と好調のゲレーロJr.と3試合ぶりの一発が期待された大谷は、この日はともにノーヒット。記録を伸ばすことはできなかった。



ロジャース記者はペレスの本塁打について「今季43号は完全無欠の怪物級ホームランだった。ロイヤルズは3回に3点、4回に1点、6回に4点を取るなどしてアスレチックスを相手にリードを広げた。またしてもサルビーがクラッチ・シチュエーションで活躍している」と、自身のツイッターに綴っている。









【動画】ペレスが”怪物級”の43号ホームラン!



ロイヤルズの公式Twitterより



Was there any doubt?

— Kansas City Royals (@Royals)