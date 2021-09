『2021 THE FACT MUSIC AWARDS』が、10月2日(土)17時(予定)からHuluで独占ライブ配信される。

韓国の中のみならず、世界を股にかけて活躍するトップクラスのK-POPアーティストたちが集結する、韓国のニュース配信サイト「THE FACT」主催の韓国の音楽授賞式『THE FACT MUSIC AWARDS』。

当日は17時からレッドカーペットの模様を完全独占配信、さらに19時から授賞式が配信(※配信時間はいずれも予定)。錚々たる出演アーティストたちの一夜限りの特別ステージとなる一大音楽イベントを、リアルタイムで楽しむことができる。なお、Huluではライブ配信終了後から、見逃し配信もスタートする。

『2021 THE FACT MUSIC AWARDS』には、K-POPブームを主導するBTSも出演。今年発表したシングル「Butter」と「Permission to Dance」を通じて、米国ビルボードのメインチャート「HOT 100」で10週連続1位を占めるなど、自らの記録を矢継ぎ早に更新しているBTS。今や名実ともに世界的スターとして君臨している彼らにとって、『2021 THE FACT MUSIC AWARDS』もまた、歴史的な1ページを刻むことが期待される場となる。というのも、BTSはこれまで3連続で大賞を獲得。昨年は「リスナーズ・チョイス」「ワールドワイド・アイコン」「今年のアーティスト」も含む4部門を制覇するなど、圧倒的な力を見せつけてきた。そんな彼らが“前人未到の大賞4連覇”に照準を合わせ、今年も堂々参戦! 全世界のファンの五感をつかむ、完成度の高い特別ステージを披露することも予定されているだけに見逃せない。

さらに、今年6月に米国ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」上位圏に名を連ね「ワールドクラスのグループ」としての地位を確立したグループ・SEVENTEEN、今年初めて『THE FACT MUSIC AWARDS』の舞台に立つ「韓流バラード」シンガーのファン・チヨル、Brave Girls、OH MY GIRL、ITZYに続き、Stray Kids、THE BOYZ、ATEEZ、ASTRO、STAYC、ENHYPENまで韓国の歌謡界を代表するアイコンたちも続々と出陣。豪華韓流アーティストたちが繰り広げる、激アツ賞レースのゆくえ&スペシャルな生パフォーマンスに注目だ。

<配信概要>※配信日時、内容については予告なく変更になる場合がございます。

■配信期間

※ライブ配信に、字幕はございません。

■出演: BTS、SEVENTEEN、ファン・チヨル、Brave Girls 、OH MY GIRL、ITZY、Stray Kids、THE BOYZ、ATEEZ、ASTRO、STAYC、ENHYPENほか