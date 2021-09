リアライズは、9月12日(日)〜9月25日(土)までの期間中、アニメ・漫画専門ECサイトであるAnimo(アニモ)で『Obey Me!』の新商品の予約販売を開始した。

『Obey Me!』は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲーム。2019年に海外版、2020年に日本版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得している。

この度、そんな本作よりペンスタンドが新発売! 登場キャラクターは、ルシファー、マモン、レヴィアタン、サタン、アスモデウス、ベルゼブブ、ベルフェゴールの全7種だ。お気に入りの兄弟のペンスタンドを卓上で楽しもう♪

Animoでは9月25日(土)まで予約受付中、2021年11月上旬発売予定となっている。

(C)2019-2021 Obey Me! Official. All Rights Reserved.