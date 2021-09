世紀の名コンビ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ドグ＆マーティ！

ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズから、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』より、「マーティ・マクフライ&アインシュタイン」と、「エメット・ブラウン博士」が登場! 不朽の名作に登場する名コンビを、ハイエンドなフィギュアで堪能しよう。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は1985年に公開された、スティーヴン・スピルバーグによるSF映画。

そんな本作に登場するマーティ・マクフライが、全高約28cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化された。

新規造形となる、演じるマイケル・J・フォックスの肖像権をクリアしたヘッドは、皮膚の質感や皺、髪型などを再現すべく、ひとつひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

オレンジのベスト、デニムジャケット、チェックのシャツ、デニムパンツ、スニーカーといった衣服は、ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がり。

アクセサリーとして、登校時に使用していたリュックサックやスケートボード、過去の世界でも使用したヘッドホン付きポータブルカセットプレーヤー、記念すべき初タイムトラベルを撮影したビデオカメラ、歴史保存協会が発行した「時計台を守る運動」のチラシ、腕時計が付属。

さらに本セットには、全高約8cmのハイエンドな1/6スケールフィギュアとして立体化した新規造形のドグの愛犬・アインシュタインが同梱!

2021年9月発売予定、価格は3万5000円(税込)。

※アインシュタインのストップウォッチは、別売りの「ムービー・マスターピース『バック・トゥ・ザ・フューチャー』1/6スケールフィギュア エメット・ブラウン博士」に付属します。

Back to the Future is a trademark and copyright of Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Licensed by Universal Studios Licensing LLLP. All Rights Reserved.

そして1作目からついに登場! タイムマシンを完成させた、1985年のドクもやってきた!!

白の放射線防護服、中に着たグリーンのアロハシャツ、ポーチと工具袋がついたベルト、スニーカーといった衣服は、ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がり。

同時発表となる、アインシュタインの首にかけられるストップウォッチが付属するのも嬉しいポイントだ!

差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、心に残る数々の名シーンを演出することができるので、存分に世界観を味わえるだろう。

2021年9月発売予定となっており、価格は3万5000円(税込)。

さらに、ボーナスアクセサリー「プルトニウムケース」が付属する「エメット・ブラウン博士」の発売も決定。

